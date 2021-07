Cine nu are bătrâni, să-și cumpere! Cum arată echipa de titlu a celor mai experimentați jucători din Liga 1

Unii dintre cei mai buni fundași centrali din Liga 1 sunt jucători trecuți de 34 de ani, iar din jucătorii trecuți de prima tinerețe se poate alcătui fără probleme o echipă pentru câștigarea titlului.

De remarcat ca CFR Cluj, campioana Romaniei în ultimii 4 ani, are 13 fotbalisti trecuti de 30 de ani, dintre care cinci vor implini, până la finalul anului 2021, 34 de ani. Decanul de vârstă al Ligii 1 in acest sezon este, de asemenea, tot un echipier al clujenilor, Ovidiu Hoban, care va implini 39 de ani, in luna decembrie.

Postul unde echipele din Liga 1 folosesc jucătorii cu cea mai mare experiență este cel de fundaș central, majoritatea stoperilor trecuti de 33 de ani fiind titulari si oameni de bază la echipele lor. O situație inedită este cea a lui Gabi Tamaș, care este titular, căpitan și președinte la FC Voluntari.

De cealaltă parte, cele mai tinere echipe le au Dinamo, care are un singur jucător trecut de 30 de ani (Paul Anton) și o medie de vârstă a lotului de 21.8 ani, și Farul, cu patru jucători trecuți de 30 de ani (Larie, R. Pires, E. Fernandes, Chițu) și o medie de vârstă de 23.4 ani.

PRIMUL "11" AL VETERANILOR DIN LIGA 1:

Giedrius Arlauskis (CFR Cluj / 33 ani, 34 in decembrie) - Cristian Săpunaru (Rapid / 37 ani), Gabriel Tamaș (FC Voluntari / 37 ani, 38 in noiembrie), Dragos Grigore (Rapid / 34 ani, 35 in septembrie) - Mihai Roman (FC Botosani / 36 ani, 37 in octombrie), Ovidiu Hoban (CFR Cluj / 38 ani, 39 in decembrie), Gabriel Vasvari (Sepsi / 34 ani, 35 in noiembrie), Iasmin Latovlevici (CFR Cluj / 35 ani) - Ciprian Deac (CFR Cluj / 35 ani) - Andrei Cristea (CS Mioveni / 37 ani), Eric de Oliveira (Gaz Metan Medias / 35 ani, 36 in decembrie)

REZERVE: Cristian Bălgrădean (CFR Cluj / 33 ani) - Marius Constantin (CSU Craiova / 36 ani) Răzvan Tincu (Sepsi / 34 ani), Ionuț Larie (Farul / 34 ani), Igor Armaș (FC Voluntari / 34 ani), Alin Seroni (FC Botoșani / 34 ani), Adrian Scarlatache (CS MIoveni / 34 ani), Răzvan Patriche (Academica Clinceni / 35 ani), Bogdan Mitrea (Sepsi / 33 ani), Nicolae Mușat (FC Arges / 34 ani), Mario Camora (CFR Cluj / 34 ani), Junior Morais (Rapid / 35 ani), Raul Costin (Rapid / 36 ani), Antun Palici (FC Arges / 33 ani), Cristian Tănase (34 ani), Adnan Aganovici (33 ani)

ANTRENOR: Dario Bonetti (Dinamo / 59 ani)

Sursa foto: @cfr1907, @FCRapid1923oficial, @VoluntariFC, @csmioveni.ro