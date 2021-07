Gest impresionant al oficialilor de la Farul Constanta. Ce au facut inaintea meciului de debut din Liga 1, cu UTA Arad 

Farul Constanta joaca in prima etapa din Liga 1, in deplasare cu UTA Arad.

Cu aceasta ocazie, Gica Popescu a profitat de ocazie pentru a face un gest impresionant. Presedintele clubului Farul Constanta a vizitat sectia de pediatrie a Spitalului Judetean din Arad, unde a stat de vorba cu micutii si le-a oferit mingi si esarfe.

Echipa lui Gica Hagi se deplaseaza la Arad pentru meciul cu UTA in prima etapa din Liga 1, acesta fiind si primul meci oficial dupa fuziunea dintre Viitorul si Farul.

Partida este cu atat mai speciala cu cat marcheaza revenirea lui Gica Hagi pe banca tehnica, la un an dupa ce a anuntat ca se retrage. 'Regele' este pregatit pentru deplasarea de la Arad, echipa care a evoluat in playout in sezonul trecut.