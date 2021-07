"Schimbul acesta a decis soarta jocului". Miscarea indrazneata cu care Ouzounidis a castigat primul meci din Liga 1

Universitatea Craiova a inceput cu dreptul in Liga 1, dupa victoria obtinuta in fata celor de la FC Arges.

Echipa antrenata de Marinos Ouzounidis s-a impus cu 1-0 in fata celor de la FC Arges, dupa o partida intensa, in care craiovenii nu au reusit sa marcheze decat un singur gol.

In cadrul emisiunii DigiSport Special, Ilie Dumitrescu a analizat jocul celor de la Universitatea Craiova, punctand despre mutarea tactica pe care a facut-o tehnicianul, mutare care s-a dovedit a fi castigatoare.

"Schimbul dintre Cicaldau si Ivan a fost schimbarea care a decis jocul. Nistor face un efort important, el are o mobilitate si este extrem de activ cand echipa intra in posesie. Joaca in profunzime, schimba directia de joc.", a explicat Ilie Dumitrescu.

Universitatea Craiova a castigat Supercupa Romaniei in fata celor de la CFR Cluj. Urmatorul meci este prima partida din turul 2 preliminar Conference League, din 22 iulie, cu KF Laci.