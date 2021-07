Ilie Poenaru a vorbit după a doua înfrângere în Liga 1: "Trebuie să nu mai facem cadouri!"

Academica Clinceni a bifat al doilea eșec în campionat.

Academica Clinceni a fost la 5 minute de a obține un egal cu CFR, dar Latovlevici a marcat în minutul 87 și le-a stricat planurile ilfovenilor. Elevii lui Ilie Poenaru nu au mai avut puterea să revină, iar clujenii au obținut al doilea succes în Liga 1.

Antrenorul Academicii Clinceni a recunoscut că adversarul a fost mai valoros, dar a ținut să menționeze că jucătorii săi au comis greșeli pe care le-a prevăzut când a pregătit meciul și i-a avertizat cu privire la ele.

"Pierdem oamenii din marcaj, nu ne informăm. O centrare venită din zona laterală, apar oameni pe bară a două și primim gol. Nu suntem reactivi, nu avem comunicare. Am pierdut un meci în care am jucat de la egal la egal multă vreme, dar trebuie să recunoaștem că CFR este peste noi, au alt nivel de pregătire. De valoarea lor individuală nu are rost să vorbim. Cred că am făcut un meci bun față de ce am jucat la Sepsi.

Ne doream măcar un egal pentru încredere, dar e îmbucurător că am crescut. Trebuie să mergem pe aceeași linie și să nu mai facem cadourile. Ambele goluri au fost trase la indigo, dar nu învățăm din ele. E chestie de informare. Din zona centrală Achim strânge și Cioiu merge în altă parte. E vorba de fracțiuni de secundă să se apare. Din păcate, el nu știe să se apere foarte bine. La Liga 2 nu făcea acest lucru. Dar sunt mulțumit de ce a jucat, are calitate, nu îl pot scoate pe el vinovat.

Trebuie să avem mai multă consistentă, să ne creăm mai multe ocazii. Am jucat cu două echipe care se bat pentru cupele europene, care investesc foarte mult. Când intrii pe teren trebuie să uiți de probleme, să uiți de tot. Deocamdată nu avem ritmul pe care îl are CFR-ul", a declarat Ilie Poenaru la finalul meciului.