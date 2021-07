"Sa mearga la manastire!" Reactie geniala a unui patron din Liga 1, dupa ce Becali i-a cerut lui Morutan sa se mute din Pipera

Gigi Becali vrea sa-l trimita pe Olimpiu Morutan la Domnesti!

Patronul FCSB a declarat dupa egalul cu FC Botosani, scor 0-0, ca fotbalistul sau nu mai da acelasi randament de cand s-a mutat de la Domnesti la Pipera si a anuntat ca a luat deja legatura cu agentul fotbalistului, cerandu-i acestuia sa-l convinga sa plece din Capitala.

Valeriu Iftime, patronul Botosaniului, club de la care Morutan a venit la FCSB, in iulie 2018, a declarat in gluma ca fotbalistul ar trebui sa se mute la manastire pentru a reintra in gratiile lui Becali.

Bineinteles, ironiile lui Iftime sunt cu bataie lunga si ele fac, indirect, trimitere si la modul in care a ajuns Dinu Todoran la FCSB (adus la prima echipa pentru ca era la biserica atunci cand a fost sunat sa preia echipa a doua).

"Sa se mute la manastire, sa stea acolo in ascultare si in tihna. Fotbalistii sunt fotbalisti, trebuie respectati pentru ceea ce fac si trebuie ajutati sa faca mai mult, e nevoie de aceasta stiinta de ocrotire a valorilor.

Tin la Morutan ca la un copil talentat, nu doar ca la un jucator la care am procente. Face o mare greseala. Sigur, asta este pana la urma atitduninea domnului Becali. Sa-l iei la tranta pentru un meci, e o chestiune deplasata. Il lauzi pe altul tot dupa un meci, ca nu mai iese din echipa, iar este o greseala (n.r. Cordea). O becaliada! Nu e deloc asa, e primul meci.

Talent precum Morutan, Tanase sau Popescu… astia sunt rar de gasit, trebuie crescuti ca rabdare si cu multa atentie. Cred foarte mult ca Morutan este unul dintre cele mai mari talente ale fotbalului nostru. Are nevoie de o conjunctura buna ca sa-si arate valoarea. E un fotbalist valoros si pentru echipa nationala”, a declarat Valeriu Iftime pentru AntenaSport.