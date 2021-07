Moment istoric pe Arena Nationala! Rapid marcheaza primul gol in Liga 1 dupa o pauza de sase ani

Rapid a intalnit pe Chindia in etapa inaugurala a sezonului.

Dupa o prima repriza in care cele doua echipe s-au anulat reciproc, rapidistii au reusit sa sparga in minutul 57 al partidei, atunci cand Adrian Balan s-a luptat admirabil pentru o minge, iar dintr-un ricoseu norocos a reusit sa marcheze primul gol al giulestenilor dupa 6 ani de pauza.



Intrata in faliment, Rapid a inceput de jos, din Liga a 4-a, si a reusit dupa 3 promovari in 5 sezoane sa revina pe prima scena a fotbalului romanesc, acolo unde ii este locul unui club istoric, care aduce culoare si spectacol unui campionat parca lipsit de asa ceva in ultimii ani.