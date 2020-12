"Cine mai crede? Daca nu vin banii, suntem distrusi!" Reactia lui Puljic dupa mesajul de la Cortacero! "Unii jucatori nu se vor mai intoarce in 2021"

Cea mai recenta promisiune a lui Pablo Cortacero i-a amuzat pe dinamovisti.

Spaniolul le-a transmis jucatorilor, printr-un mesaj pe WhatsApp, ca miercuri va trimite 1,5 milioane de euro in conturile clubului pentru plata salariilor restante. Cortacero a punctat ca, in cazul in care banii nu intra, nimeni nu mai trebuie sa aiba incredere in el.

Unul dintre jucatorii care a primit vestea din Spania pe telefonul mobil a fost capitanul echipei, Ante Puljic. Acesta a declarat ca nu mai crede nimeni in spusele ibericului, insa cu totii sunt dispusi sa astepte sa vada daca acum sosesc banii.

Puljic a dat asigurari ca toti jucatorii de la Dinamo vor sa ramana cel putin pana la finalul acestui an la echipa, din 2021 acestia urmand a se decide cu privire la viitorul lor, in functie de ceea ce se va mai intampla la club.

"Eu nu am vorbit cu Cortacero, ci cu avocatul dansului. Diego Fabbrini a discutat cu el si i-a dat asigurari ca va plati. Cine mai crede? Dar hai sa vedem! Ce sa zic?!

Din ce stiu eu, nu e doar o parere a mea, nimeni nu va mai pleca de la echipa inaintea ultimei partide din 2020. Dupa? E greu de spus, dar daca nu se va schimba ceva in atitudinea patronatului clubului, cu siguranta vor fi jucatori care nu se vor mai intoarce.

Am capatat incredere, rezultatele bune au sosit. Aceste succese ne-au dat o mare incredere. Singura problema sunt banii aia. Daca nu vin, ne vor distruge! Si nu stiu ce va urma dupa 1 ianuarie 2021.

Nu stie nimeni de la echipa, nu stiu cata incredere mai exista. Daca nimic nu se va schimba, iar promisiunile nu se transforma in realitate, va fi dificil si pentru mine sa mai continui. Rezist, dar chiar nu stiu cat", a declarat Ante Puljic, potrivit GSP.

Capitanul lui Dinamo a vorbit si despre sprijinul fanilor, care au adunat bani in ultima perioada pentru a le da prime jucatorilor.

"Tot respectul, mare respect pentru ceea ce fac suporterii. Au aratat inca o data ca ne sustin neconditionat, ca ne dau putere, iar noi apreciem enorm ceea ce fac.

Noi chiar am avut o sedinta a noastra, a jucatorilor, si am promis sa dam totul pentru ei, pentru acei oameni care vin sa cante in fata hotelului, care ne trimit mesaje de incurajare, care platesc, practic, din banii lor diverse prime pentru noi.

Si tocmai de aceea, cat vom mai fi la Dinamo, o sa ne depasim ca sa invingem pentru ei. O facem pentru ei si pentru Dinamo", a adaugat Puljic.