EXCLUSIV | Cosmin Contra, reactie furtunoasa dupa plecarea de la Dinamo! "Sa faca rost de bani daca e asa puternic!" Pe cine acuza fostul antrenor

Cosmin Contra s-a reintors in Spania dupa aventura neplacuta de care a avut parte la Dinamo.

Cosmin Contra a intervenit in direct la Ora Exacta in Sport pentru a oferi cateva explicatii fanilor si tuturor persoanelor care ar fi dorit sa mai ramana la echipa macar pana in ultima etapa din acest an.

"Probabil ca toti ceilalti suporteri si-ar fi dorit sa mai raman pana in decembrie, dar e clar ca ce am simtit eu de acum o luna de zile, nu poate sa intelegea nimeni. Cum m-am simtit zi de zi si felul in care ajungeam la antrenamente, ce se intampla la antrenamentele, problemele care erau zi de zi. Am suferit prea mult si chiar simteam nevoia sa ma dau la o parte.

E frustrant pentru ca era chestiune de timp pana cand aceasta echipa incepea sa mearga. Chiar si atunci cand echipa a avut 5 infrangeri, nu erau meritate. Echipa incepea sa arate mult mai bine, jucatorii incepeau sa se simta intre ei, automatisme. Aveam nevoie de 2-3 meciuri bune ca echipa sa aiba increderea de care are nevoie. Cred ca in ultimele meciuri echipa a dat dovada de o putere de autodepasire. E pacat ca lucrurile nu se leaga pe partea administrativa si aceste promisiuni care sunt de aproape 3 luni de zile nu sunt duse la sfarsit de acesti oameni. Saptamana asta probabil vor fi alti jucatori care vor parasi clubul, cei care vor ramane vor duce lupta pana pe 20 decemebrie, vom vedea ce se intampla. Am sperante ca Pablo Cortacero va face ce trebuia sa faca de acum doua luni. Sa plateasca pe toata lumea si acest proiect sa nu fie un esec.

Lucrurile nu mi s-au explicat in niciun moment. Ca ar fi bani sau ca nu ar fi. Intotdeauna mi s-a spus ca nu e problema de bani. Asta imi spunea si Pablo Cortacero si Rufo Collado. Uite ca banii sunt o problema, un proiect cu jucatori adusi pe salarii bune se destrama din cauza neplatii. E foarte greu ca jucatorii sa ramana si sa mai creada in acest proiect. Intotdeauna au fost promisiuni in care se spunea ca vor intra niste bani si se vor plati salariile, iar acestea au ramas doar promisiuni", a spus Cosmin Contra, la PRO X.

Cosmin Contra: "Nimeni nu-si asuma responsabilitatea. Nici eu si nici jucatorii nu am primit niciun raspuns!"

Contra spune ca ar fi fost dispus sa mai ramana pana pe 20 decembrie, insa indiferenta din partea conducerii l-a determinat sa plece inca de acum:

"Toata lumea avea incredere in acest proiect la inceput, dar ultimele doua luni au fost foarte grele. Pe mine m-a deranjat ca am avut o discutie dupa meciul cu Astra si eu am crezut ca am ajuns la o intelegere cu directorul sportiv in privinta plecarii mele de la echipa. Dupa care m-au pasat la un avocat din club cu care sa negociez, dupa au venit aceste notificari in care nu am primit raspuns de niciun fel. Nici prin mail, nici sa ma sune cineva sa ma convinga sa raman pana in decembrie, sa imi zica daca va fi bine, sa vina cu o garantie. Borja Valle si Isma Lopez au plecat fara sa fie sunati de nimeni din club, fara sa fie convinsi sa ramana. S-au facut notificari, nimeni nu a raspuns. Nimeni nu-si asuma responsabilitatea, nimeni nu vine in fata jucatorilor sa spuna adevarul", a mai spus Contra

Cosmin Contra: "Radu Birlica sa isi vada de treaba lui! Sa aduca bani in club si sa plateasca jucatorii!"

Fostul antrenor al lui Dinamo a fost deranjat si de declaratiile facute de Radu Birlica, directorul de marketing al clubului din Stefan cel Mare:

"Nu ma tem de falimentul lui Dinamo. Am vazut ca oameni ca Birlica au spus ca trebuia sa ramanem pana in decembrie sau pana la finalul turului. Daca domnul Birlica e atat de puternic pe marketing, ar fi trebuit sa faca rost de bani ca sa ne tina pana in 20 decembrie. De asta e director de marketing, sa aduca bani in club. Sa-si vada fiecare de treaba lui si sa-si faca treaba bine. Cei care nu si-au facut treaba bine sunt cei din administrativ, inclusiv domnul Birlica. Ar trebui sa aduca bani in club si sa plateasca acesti jucatori", a incheiat Contra.