Radu Drăgușin, titular în Tottenham - Manchester City (VOYO). Duel uriaș contra lui Haaland Premier League
Radu Drăgușin este titular la Tottenham în partida cu Manchester City, transmisă de VOYO, de la 18:30, în runda 24 din Premier League.

Tottenham Manchester City radu dragusin
Radu Drăgușin, titular în Tottenham - Manchester City, de la 18:30 (VOYO)

Decizia lui Thomas Frank de a-l titulariza pe Radu Drăgușin a venit după problemele medicale acuzate de Micky van de Ven și Kevin Danso, care au fost lăsați în afara lotului pentru această partidă.

La partida din această seară, Radu Drăgușin va face cuplu în centrul defensivei cu căpitanul Cristian Romero.

La finalul lunii decembrie, Drăgușin a revenit pe teren după o pauză de 11 luni cauzată de accidentarea gravă la genunchi. Internaționalul român a fost ultima dată titular pentru Spurs în urmă cu mai bine de un an, pe 26 ianuarie 2025.

  • Tottenham: Vicario - Gray, Drăgușin, Romero, Udogie - Bissouma, Palhinha - Kolo Muani, Gallagher, Xavi Simons - Solanke 
  • Manchester City: Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri - Rodri, Bernardo, O'Reilly - Semenyo, Cherki - Haaland
