Decizia lui Thomas Frank de a-l titulariza pe Radu Drăgușin a venit după problemele medicale acuzate de Micky van de Ven și Kevin Danso, care au fost lăsați în afara lotului pentru această partidă.

La partida din această seară, Radu Drăgușin va face cuplu în centrul defensivei cu căpitanul Cristian Romero.



La finalul lunii decembrie, Drăgușin a revenit pe teren după o pauză de 11 luni cauzată de accidentarea gravă la genunchi. Internaționalul român a fost ultima dată titular pentru Spurs în urmă cu mai bine de un an, pe 26 ianuarie 2025.