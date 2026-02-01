Meciul cu Fulham, din etapa a 24-a a Premier League, se joacă duminică, 1 februarie, de la ora 16:00, și poate fi urmărit în direct pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.



Manchester United – Fulham, LIVE pe VOYO de la 16:00



Schimbarea de pe bancă a adus un suflu nou pe Old Trafford. Sub comanda lui Michael Carrick, „diavolii” au urcat în top 4 și sunt neînvinși de șase etape în campionat.



United vine după două victorii de prestigiu, 2-0 cu Manchester City și 3-2 cu Arsenal, rezultate care au reaprins speranțele fanilor.



Manchester United are meciuri spectaculoase în acest sezon, cu o medie de 3,3 goluri pe partidă, însă lupta pentru locurile de Champions League rămâne extrem de strânsă.



Fulham traversează, la rândul ei, o perioadă excelentă. Londonezii ocupă locul 7 și sunt la doar patru puncte în spatele lui United.



În ultimele opt etape, echipa a pierdut o singură dată și vine după o victorie dramatică, 2-1 cu Brighton, obținută în prelungiri.

