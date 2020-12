Intra banii la Dinamo, dar nu de la Cortacero! Ce prime vor incasa jucatorii de la suporteri dupa victoria cu FC Arges

Situatia financiara dificila a lui Dinamo este cunoscuta de toata lumea.

Chiar daca echipa a reusit sa ajunga la 4 rezultate pozitive in Liga 1 si in Cupa Romaniei, investitorii spanioli intarzie sa le plateasca salariile jucatorilor.

Singurii care ii ajuta pe fotbalisti in aceste momente dificile sunt suporterii, care au adunat 14.000 de euro pentru echipa in urma victoriilor cu FC Viitorul si FC Arges. Potrivit site-ului doardinamo.ro, banii vor ajunge in conturile clubului din Stefan cel Mare, urmand a fi impartiti sub forma de prime.

Avand in vedere ca promisiunile lui Pablo Cortacero din ultimele saptamani nu s-au concretizat, jucatorii straini au depus memorii pentru a deveni liberi de contract. Fanii echipei incearca sa gaseasca solutii pentru a le plati toate salariile restante fotbalistilor, astfel incat acestia sa ramana la club si dupa pauza de iarna.

3 dintre jucatorii spanioli adusi la inceputul acestui sezon si-au reziliat deja contractele, iar un altul a anuntat ca intentioneaza sa plece dupa meciurile din decembrie. Ricardo Grigore a declarat ca aceste plecari au loc din cauza ca strainii nu sunt obisnuiti sa treaca printr-o astfel de criza financiara.

"Sunt dezamagiti pentru ca nu prea li s-a mai intamplat in cariera asa ceva. Noi suntem obisnuiti, dar pentru ei e prima data. Noi stim care sunt problemele cu banii in Romania si incercam sa-i calmam, sa vorbim cu ei, sa le explicam ca asta e situatia.

Noi suntem obisnuiti sa fim platiti la 2-3 luni, dar lor le este foarte greu. Speram din tot sufleul sa vina alt investitor si sa se rezolve aceste probleme, sa puna banii sau sa ni-i plateasca in continuare actualul investitor, sa nu mai promita atat de mult si sa faca fapte", a declarat Grigore.