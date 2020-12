Anunt de ultim moment la Dinamo! Doi titulari din defensiva au revenit la antrenamente! Ce decizie au luat "cainii" inaintea meciului de la Iasi 

Echipa antrenata in acest moment de Ionel Gane se pregateste pentru partida cu Poli Iasi de vineri.

Dinamo are trei victorii consecutive, dar echipa are probleme financiare care au afectat foarte mult lotul si staff-ul tehnic. Daca in ultima saptamana au plecat de la echipa Borja Valle si Isma Lopez, lucrurile stau diferit in ceea ce-i priveste pe Juan Camara si Tomas Mejias. Cei doi nu ar putea parasi echipa deoarece sunt imprumutati de la Jagiellonia, respectiv Middlesbrough.

Dinamovistii au decis sa nu intre in cantonament in saptamana premergatoare meciului, tactica pe care au aplicat-o si la ultimele trei meciuri disputate, pe care le-au si castigat. Potrivit celor de la gsp.ro, la antrenamentele alb-rosilor au revenit Ante Puljic si Abdoulaye Ba.

Capitanul lui Dinamo a suferit o entorsa la glezna care l-a tinut o saptamana departe de gazon. El se antreneaza insa separat fata de colegii lui, spre deosebire de Abdoulaye Ba, care a efectuat astazi pregatirea fara probleme. Conform aceleiasi surse, Ba nu ar fi avut probleme fizice, ci mai degraba psihice, din cauza problemelor financiare cu care s-a confruntat clubul.