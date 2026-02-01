Real Madrid s-a impus la limită pe Santiago Bernabeu în fața lui Rayo Vallecano, într-o partidă contând pentru etapa a 22-a din LaLiga, disputată duminică, 1 februarie 2026. Deși Kylian Mbappe a adus victoria „galacticilor” cu un penalty transformat în minutul 90+9 , soarta meciului putea fi cu totul alta dacă Andrei Rațiu, cotat la 18 milioane de euro, ar fi fructificat șansa monumentală avută la scorul de 1-1.



În minutul 64, fundașul dreapta al naționalei României a fost protagonistul unei curse impresionante, care a tăiat respirația fanilor de pe Bernabeu. Jurnaliștii de la Mundo Deportivo au descris faza care putea îngropa echipa lui Alvaro Arbeloa, remarcând intervenția decisivă a portarului belgian.



„Ce paradă a lui Courtois! Courtois salvează Real Madrid! Un contraatac rapid al lui Rayo Vallecano l-a făcut pe Rațiu să alerge spre poarta lui Real Madrid. Fundașul lui Rayo l-a depășit pe Gonzalo și a intrat unu la unu cu portarul, dar goalkeeper-ul lui Real Madrid i-a citit intențiile și i-a împiedicat pe oamenii lui Inigo Perez să marcheze al doilea gol”, a notat publicația spaniolă.



„Bernabeu s-a înfuriat din nou”



Nici cei de la Marca nu au trecut cu vederea momentul psihologic al partidei. Aceștia au evidențiat viteza fantastică a românului de 27 de ani, care a profitat de greșelile în lanț ale madrilenilor, dar și frustrarea publicului gazdă în momentul în care oaspeții au fost la un pas de 2-1.



„Courtois salvează situația unu la unu cu Rațiu! Madrid execută lovitura liberă scurt, Ceballos pierde mingea în careu, Rațiu iese în viteză maximă, fără opoziție din propria jumătate, Gonzalo încearcă să-l blocheze... și Courtois evită al doilea gol al lui Rayo cu o paradă de zile mari. Și Bernabeu se înfurie din nou”, au scris jurnaliștii de la Marca.



Andrei Rațiu a fost integralist în trupa lui Inigo Perez, într-un meci în care Rayo a condus ostilitățile în anumite momente, egalând prin De Frutos imediat după pauză. Totuși, finalul a aparținut gazdelor, care au smuls cele trei puncte în minutele de prelungire.

