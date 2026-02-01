Chiar dacă echipele din România visează în continuare la faza principală din Champions League, ne mulțumim de mai bine de 13 ani cu prezențele în a doua (și, mai nou, a treia) competiție organizată de UEFA.



FCSB și Universitatea Craiova au fost eliminate încă din faza grupei, dar au obținut victorii care au contribuit, mai mult sau mai puțin, la coeficientul țării. Dacă măcar una dintre ele s-ar fi calificat în fazele eliminatorii din Europa League sau Conference League, România ar fi câștigat puncte prețioase, pentru că rezultatele obținute începând cu play-off-ul optimilor valorează mult mai mult decât cele din preliminarii sau faza grupei.



Cât valorează sezonul european cu FCSB și Universitatea Craiova



Ungaria, de exemplu, ne-a depășit în clasamentul UEFA pe țări după performanța reușită de Ferencvaros. Echipa care domină fotbalul maghiar s-a calificat în play-off-ul optimilor din Europa League de pe locul 12 și a obținut 3.250 de puncte la coeficient potrivit regulamentului, la care ar urma să se adauge și alte puncte prețioase.



Ferencvaros se va duela în dublă manșă cu bulgarii de la Ludogoreț, iar dacă se va califica în optimi, UEFA oferă un bonus generos de 1.500, scenariu de care a beneficiat FCSB în sezonul trecut, când a învins-o pe PAOK Salonic de două ori în play-off și s-a calificat în optimi.



Potrivit clasamentului UEFA, România a ”căzut” pe locul 23, în condițiile în care, în vară, ne clasam pe locul 21, peste Ungaria, Croația sau Serbia. Primele două ne-au depășit, iar Serbia o poate face dacă Steaua Roșie va mai strânge puncte în fazele eliminatorii. Astfel, putem ajunge chiar pe locul 24!

