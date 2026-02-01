Chiar dacă echipele din România visează în continuare la faza principală din Champions League, ne mulțumim de mai bine de 13 ani cu prezențele în a doua (și, mai nou, a treia) competiție organizată de UEFA.
FCSB și Universitatea Craiova au fost eliminate încă din faza grupei, dar au obținut victorii care au contribuit, mai mult sau mai puțin, la coeficientul țării. Dacă măcar una dintre ele s-ar fi calificat în fazele eliminatorii din Europa League sau Conference League, România ar fi câștigat puncte prețioase, pentru că rezultatele obținute începând cu play-off-ul optimilor valorează mult mai mult decât cele din preliminarii sau faza grupei.
Cât valorează sezonul european cu FCSB și Universitatea Craiova
Ungaria, de exemplu, ne-a depășit în clasamentul UEFA pe țări după performanța reușită de Ferencvaros. Echipa care domină fotbalul maghiar s-a calificat în play-off-ul optimilor din Europa League de pe locul 12 și a obținut 3.250 de puncte la coeficient potrivit regulamentului, la care ar urma să se adauge și alte puncte prețioase.
Ferencvaros se va duela în dublă manșă cu bulgarii de la Ludogoreț, iar dacă se va califica în optimi, UEFA oferă un bonus generos de 1.500, scenariu de care a beneficiat FCSB în sezonul trecut, când a învins-o pe PAOK Salonic de două ori în play-off și s-a calificat în optimi.
Potrivit clasamentului UEFA, România a ”căzut” pe locul 23, în condițiile în care, în vară, ne clasam pe locul 21, peste Ungaria, Croația sau Serbia. Primele două ne-au depășit, iar Serbia o poate face dacă Steaua Roșie va mai strânge puncte în fazele eliminatorii. Astfel, putem ajunge chiar pe locul 24!
Contrar așteptărilor, sezonul european cu două echipe românești nu cântărește foarte mult în ierarhia UEFA. Ca să ne ”clintim” din zona locurilor 20-25, ar fi fost necesară măcar o calificare în primăvara europeană, unde să și adunăm puncte.
Cel mai bun exemplu este oferit de FCSB. În sezonul precedent a încheiat faza principală din Europa League pe 11, performanță care i-a adus un bonus de 3.500 de puncte, pe lângă cele obținute în fazele eliminatorii. Acum, pentru că s-a clasat pe locul 27, echipa patronată de Gigi Becali nu a primit nimic din partea forului european.
Nici Craiova nu s-a ales cu vreun bonus din partea UEFA, chiar dacă a ratat calificarea ”la mustață”, iar coeficientul-bonus din Conference League este de două ori mai mic față de cel din Europa League. În Champions League, însă, lucrurile stau diferit. Ultimele 12 clasate (adică echipele care ratează primăvara europeană) primesc din oficiu 6.000 de puncte.
Suntem încă departe de locurile care contează
Zona locurilor 16-34 din clasamentul UEFA pe țări, acolo unde reușim să ne menținem de câțiva ani, asigură doar un loc în turul 1 preliminar al Champions League pentru campioană și două locuri în Conference League și un loc în Europa League pentru câștigătoarea Cupei României. În viitorul apropiat, e foarte greu ca fotbalul românesc să mai primească o echipă în cupele europene, asta dacă nu vor urma două sau trei sezoane ”de vis” pentru echipele noastre în competițiile UEFA.
Locul 15, care ne-ar asigura încă un loc în Champions League pentru vicecampioană, pare foarte greu de atins. Este ocupat de Cipru, care a rămas cu două echipe ”în joc”.
Reprezentantele României în competițiile europene din sezonul 2025/2026 și până unde au ajuns
- FCSB - eliminată după faza principală din Europa League: locul 27
- Universitatea Craiova - eliminată după faza principală din Conference League - locul 26
- CFR Cluj - eliminată în play-off-ul Conference League
- Universitatea Cluj - eliminată în turul 2 preliminar din Conference League