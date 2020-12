Spaniolii fac echipa la Dinamo: "Au zis ca nu ii intereseaza rezultatele!" Dezvaluirile incredibile ale unui antrenor din Stefan cel Mare

Investitorii spanioli intarzie sa aduca bani la Dinamo, insa acest lucru nu ii opreste sa se bage peste antrenorii de la echipa.

Emil Ursu (56 de ani), antrenor al echipei secunde de la Dinamo, spune ca noii actionari din Stefan cel Mare i-au impus mai multi jucatori spanioli in teren pentru ca aveau anumite interese.

Ursu a fost instiintat saptamana trecuta ca este demis de pe banca lui Dinamo II, iar decizia a fost luata din cauza nerespectarii cerintelor pe care le-au avut spaniolii, crede acesta:

"Nu pot sa ma dea afara fara motiv. Eu terminasem turul pe locul 3. Pe primul loc a terminat Steaua, cu o echipa foarte buna, iar pe doi FCSB. Noi am terminat pe locul 3 cu jucatori pe linia de fund cu o medie de varsta de 17 ani.

Mi-au adus doi jucatori din Spania, un varf de atac de 21 de ani, Toni Iglesias, si un mijlocas, Raul Garcia, 23 de ani. Nu stiu de unde i-au adus, nu au nicio perspectiva. I-am si bagat sa joace. Ei mi-au cerut sa bag neaparat acei doi jucatori, ca pe ei nu ii intereseaza rezultatele, dar cei doi trebuie sa joace", a spus Emil Ursu, pentru Gazeta.

Emil Ursu: "Trebuia sa joace pentru ca un judecator din Spania l-a ajutat pe Pablo Cortacero!"

Ursu spune ca jucatorii spanioli care i-au fost impusi nu sunt de perspectiva pentru echipa mare:

"Am principii, nu pot baga jucatori care nu merita sa joace. Din ce am inteles, Raul Garcia trebuia sa joace pentru ca nu stiu ce judecator din Spania l-a ajutat pe Pablo Cortacero. Am auzit asta din discutiile lor, ce mai inteleg din spaniola. Am zis ca nu se poate, nu concep asa ceva.

I-am bagat de exemplu la meciul de la Balotesti, titulari amandoi. Pe Raul Garcia l-am schimbat in minutul 35, celalalt a dat un gol la final. Nu sunt de perspectiva, pentru echipa mare. Cand faci echipa a doua, trebuie sa rulezi jucatori tineri, de perspectiva, pentru a-i creste pentru prima echipa", a mai spus Emil Ursu.