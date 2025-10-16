Cine îl va înlocui pe Musi în derby-ul cu Rapid! Variantă surprinzătoare

Alexandru Musi s-a accidentat la meciul cu Cipru al naționalei României din preliminariile EURO U21, încheiat cu victoria tricolorilor mici cu 2-0.

Jucătorul lui Dinamo a suferit o accidentare în minutul 28 al meciului cu Cipru, după ce jucătorul David Djiama a avut o intrare dură.

Jucătorul U21 care l-ar putea înlocui pe Musi în derby-ul cu Rapid



În urma efectuării unui RMN în jurul zile de joi, Dinamo a primit vești pozitive în legătură cu starea lui Musi, dar prezența lui în derby-ul cu Rapid este pusă în continuare sub semnul întrebării.

„Câinii” vor avea nevoie de alt jucător U21 pentru meciul cu Giuleștenii, iar alesul ar urma să fie Cristi Mihai, conform dinamo1948.club.

În această situație, Kopic ar urma să renunțe la Georgi Milanov din echipa de start pentru ai face loc lui Cristi Mihai.

