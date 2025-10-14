Mesaj războinic al lui Cătălin Cîrjan înaintea derby-ului cu Rapid: „Înseamnă mai mult”

Mesaj războinic al lui Cătălin Cîrjan înaintea derby-ului cu Rapid: „Înseamnă mai mult"
Cătălin Cîrjan a transmis un mesaj înaintea derby-ului cu Rapid.

DinamoCatalin CirjanRapidSuperliga
Partida Dinamo - Rapid, din etapa a 13-a din Superliga, va avea loc duminică, 19 octombrie, de la 20:30 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cele două formații se află în partea de sus a clasamentului și au avut evoluții solide în acest sezon.

Cătălin Cîrjan, mesaj războinic înaintea derby-ului cu fost sa echipă

Cătălin Cîrjan a transmis un mesaj înaintea derby-ului cu Rapid, fost sa echipă.

Mijlocașul care face senzație în tricoul lui Dinamo a revenit în România la Rapid, acolo unde a jucat foarte puțin și nu a confirmat.

Cîrjan a făcut apel la suporterii lui Dinamo, pentru ca echipa lui Zeljko Kopic să aibă parte de toată susținerea în meciul de duminică.

„Salut, sunt Cîrjan. Urmează derby-ul cu Rapid, un meci care înseamnă mai mult decât trei puncte! Înseamnă istorie, rivalitate și mai ales familie, familia Dinamo! 

Știu ce înseamnă să intri pe teren și să auzi mii de voci cântând pentru aceeași echipă, voi sunteți forța noastră, voi sunteți cei care transformați un meci într-o bătălie câștigată dinainte.

Avem nevoie de voi lângă noi să fim din nou uniți, să fie din nou Dinamo așa cum a fost mereu: puternic, mândru de neînvins. 

Împreună scriem istoria! Hai Dinamo!”, a fost mesajul lui Cătălin Cîrjan, care a apărut pe pagina oficială de Facebook a „câinilor”.

Înaintea etapei a 13-a din Superliga, Rapid se află pe locul doi în clasament cu 25 de puncte, în timp ce Dinamo are 23 de puncte și se situează pe locul patru.

