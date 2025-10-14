Mesaj războinic al lui Cătălin Cîrjan înaintea derby-ului cu Rapid: „Înseamnă mai mult”

Partida Dinamo - Rapid, din etapa a 13-a din Superliga, va avea loc duminică, 19 octombrie, de la 20:30 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cele două formații se află în partea de sus a clasamentului și au avut evoluții solide în acest sezon.



Cătălin Cîrjan, mesaj războinic înaintea derby-ului cu fost sa echipă



Cătălin Cîrjan a transmis un mesaj înaintea derby-ului cu Rapid, fost sa echipă.

Mijlocașul care face senzație în tricoul lui Dinamo a revenit în România la Rapid, acolo unde a jucat foarte puțin și nu a confirmat.

Cîrjan a făcut apel la suporterii lui Dinamo, pentru ca echipa lui Zeljko Kopic să aibă parte de toată susținerea în meciul de duminică.