Gigi Becali a anunțat fotbalistul care îi va lua locul lui Florinel Coman: ”Nu mă așteptam!”

Alexandru Musi, fotbalistul revenit la FCSB după un sezon în care a fost împrumutat la Petrolul, a deschis scorul, dar Dan Nistor a restabilit egalitatea de la 11 metri.

Gigi Becali: ”Musi i-a luat locul lui Coman!”

Gigi Becali a mărturisit că a fost impresionat de prestația lui Alexandru Musi în debutul noului sezon și este de părere că fotbalistul care sezonul trecut a evoluat la Petrolul este cel care îi va lua locul lui Florinel Coman.

Patronul de la FCSB susține că nu se aștepta la astfel de prestații din partea lui Musi și a transmis că Octavian Popescu va avea o misiune dificilă să îl convingă pe Gigi Becali că trebuie să evoluze în locul lui Musi.

Musi a fost titular în meciul cu Universitatea Cluj și a înscris golul de 1-0 în minutul 51.

”Ștefănescu este fotbalist. Nu retrag ce am spus despre el, numai că în meciul ăsta s-a crezut puțin vedetă. Nu ești vedetă, că dacă te crezi vedetă, după aia aștepți mingea. Nu prea a avut mingi, nu s-a demarcat. Valoare are, tot ce am spus așa rămâne.

Rămâne Ștefănescu în dreapta și Băluță în stânga. Musi i-a luat locul lui Coman. Dacă cineva îi ia locul lui Coman, înseamnă că are valoare. Bravo lui, nu mă așteptam! O să fie concurență mare între Musi și Tavi Popescu. O să vină și Baeten”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

19 ani are Alexandru Musi

800.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Musi, potrivit Transfermarkt.

În cele 39 de meciuri disputate la Petrolul, Musi a marcat de cinci ori și a oferit patru pase decisive.

Ce a spus Elias Charalambous despre Alexandru Musi

”E un jucător pe care îl știam de anul trecut, când a jucat bine, a avut un sezon foarte bun la Petrolul, e un băiat în care credem foarte mult. Suntem fericiți că a marcat, n-a fost de ajuns pentru a câștiga meciul, dar are un viitor strălucit și credem mult în el.

De ce să nu-l vedem și în cupele europene? Toți jucătorii de la FCSB au șansa de a fi titulari în toate meciurile”, a spus Charalambous.