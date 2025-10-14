După ce tricolorii au făcut 1-0 după doar patru minute prin Atanas Trică, a urmat un moment de panică.

Alexandru Musi s-a accidentat în România U21 - Cipru U21

În minutul 28, Alexandru Musi a alergat spre o minge respinsă pentru a porni un contraatac spre poarta adversă, însă fundașul cipriot David Djiama a avut o intervenție dură din lateral și a oprit acțiunea lui Musi.

Intrarea lui Djiama nu a avut nicio legătură cu mingea. Cipriotul a pus talpa direct pe piciorul lui Musi, care s-a prăbușit pe gazon și a cerut imediat schimbare. Interesant este că centralul ceh Ladislav Szikszay a scos doar cartonașul galben pentru jucătorul din Cipru.

Musi a încercat să părăsească terenul pe propriile picioare, însă jucătorul lui Dinamo nu a reușit să calce în piciorul afectat. În cele din urmă, camerele de filmat l-au surprins pe Musi în timp ce mergea spre vestiare.

În locul lui Musi, Costin Curelea l-a trimis în teren pe Lorenzo Biliboc.

VIDEO Accidentarea lui Alexandru Musi

