Dinamo și Steaua debutează astăzi în a doua competiție europeană!
Alexandru Hațieganu
Cele două mari rivale joacă primele meciuri în Euro Cup.

Dinamo Steaua LEN Euro Cup Cosmin Radu Andrei Prioteasa
Dinamo, calificată direct în grupele LEN Euro Cup, și Steaua, care a ratat calificarea în Champions League, debutează astăzi în cea de-a doua competiție continentală a poloului masculin.

Dinamo - Szolnoki Vízilabda, în Bazinul ”Tolea Grințescu” de la ora 20:30

Cosmin Radu, veteranul lui Dinamo, și căpitanul Andrei Prioteasa despre meciul de debut

VK Sabac - Steaua, în Serbia de la ora 21:00

Duel Dinamo - Barcelona în cupele europene

Calificată direct în grupele LEN Euro Cup, echipa de polo masculin a lui Dinamo și-a aflat adversarele și programul meciurilor din faza grupelor.

”POLO. Jucăm din nou în cupele europene: știm adversarii și programul din grupa de LEN Euro Cup

Dinamo continuă parcursul european la polo, relansat în urmă cu două sezoane. Anul acesta, jucătorii antrenați de Andrei Mateiași vor evolua direct în grupele LEN Euro Cup.

👉Vor fi 6 meciuri (sistem tur-retur): 3 în deplasare și 3 acasă.

Dinamo face parte din Grupa B, cu următoarea componență:

- BARCELONA (locul 3 în Spania)

- SZOLNOK (locul 3 în Ungaria)

- TRIESTE (locul 4 în Italia)

Primele două se califică mai departe!

Programul meciurilor:

16.10.2025: DINAMO - SZOLNOK

30.10.2025: BARCELONA - DINAMO

13.11.2025: TRIESTE - DINAMO

20.11.2025: SZOLNOK - DINAMO

04.12.2025: DINAMO - BARCELONA

12.02.2026: DINAMO - TRIESTE”, a postat CS Dinamo București.

Meciurile de acasă se vor disputa în bazinul Dinamo.

Steaua, dezmembrată în Champions League! A primit 20 de goluri după 0-7 în prima repriză

Vicecampioana Steaua Bucureşti a obţinut o victorie luna trecută, în ultimul meci de la turneul A din preliminariile Ligii Campionilor, scor 21-8, cu Pays D’Aix Natation. Steaua încheie turneul pe locul 3 şi va continua în grupele LEN Euro Cup.

Scorul pe reprize a fost 5-1, 5-2, 4-5, 7-0.

În primele două partide, Steaua a pierdut cu Primorac Kotor, scor 12-15, şi cu gazda turneului, VK Novi Beograd, scor 6-20. Cele două formaţii sunt calificate în grupele Ligii Campionilor.

În 6-20 cu VK Novi Beograd, scorul pe reprize a fost 0-7, 2-3, 2-5, 2-5.

Campioana Ungariei a nenorocit campioana României în Champions League! ”Rocket incoming”

CSM Oradea a fost învinsă de formaţia maghiară FTC Telekom Wateropolo (Ferencvaros Budapesta), cu scorul de 19-11 (4-2, 7-1, 3-3, 5-4), miercuri seara, la Budapesta, la debutul în Grupa C a Ligii Campionilor la polo pe apă masculin.

Campioana României a pierdut fără drept de apel în faţa câştigătoarei ultimele două ediţii ale competiţiei.

Oradea a avut un surprinzător 2-0, dar maghiarii au înscris apoi de cinci ori la rând, iar în al doilea sfert au făcut recital, 7-1.

Finalul meciului a fost mai echilibrat, după ce Ferencvaros a folosit inclusiv juniori de 18-19 ani, aflați la debutul în Champions League.

Golurile orădenilor au fost înscrise de Filip Gardasevic (4), Sebastian Oltean (3), Tiberiu Negrean (1), Flavius Nichita Ilisie (1), Ivan Gusarov (1), Petar Velkic (1).

Pentru Ferencvaros au punctat Zsombor Vajk Vismeg (5 goluri), Akos Nagy (3), Vendel Csaba Vigvari (3), Edoardo Di Somma (2), Szilard Jansik (2), Viktor Bator Pajan (1), Marton Gyorgy Vamos (1), Gergo Janos Fekete (1), Vince Daniel Varga (1).

Trupa din Budapesta are în palmares 27 de titluri de campioană (ultimele patru consecutive), 25 de Cupe ale Ungariei (ultimele opt consecutive) și 3 trofee Champions League (2019, 2024 și 2025), plus alte 12 trofee continentale (Euro Cup, Cupa Cupelor, Supercupa Europei)!

CSM Oradea va juca următorul meci pe 28 octombrie, acasă, cu VPK Primorac Kotor.

Cosmin Radu, legendarul poloist al României aflat încă în activitate la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro

