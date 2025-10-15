Zeljko Kopic nu se lasă! Transferul pregătit de Dinamo: „Am vorbit personal cu el”

„Câinii” nu renunță la o pistă mai veche.

Dinamo nu renunță la ideea de a-l aduce pe Andrei Coubiș, fundașul dorit insistent în vară, dar care a preferat atunci să rămână în Italia.

Tânărul de 22 de ani, crescut la AC Milan, este împrumutat în prezent la Sampdoria, în Serie B, însă nu a bifat niciun minut în actuala stagiune.

Zeljko Kopic îl vrea în continuare pe Coubiș: „Am vorbit personal cu el”

Tehnicianul dinamovist Zeljko Kopic a confirmat că a discutat personal cu jucătorul și a lăsat de înțeles că transferul rămâne o opțiune pentru iarnă.

„Am vorbit personal cu el. Nu a fost convins să vină în vară. Respectă Dinamo, dar și-a dorit să rămână în Italia.

Nu sunt genul de om care să țină cont că ne-a refuzat o dată. Vom analiza situația lui din nou. Poate nu vrea să joace în România, îi respect decizia. Dacă vrea să lupte acolo pentru un post de titular, e alegerea lui”, a declarat Kopic, potrivit GSP.ro.

În perioada de mercato din vară, Dinamo a oferit 200.000 de euro celor de la AC Milan, sumă acceptată de clubul italian. Totuși, fotbalistul a ales Sampdoria, unde nu a reușit însă să prindă lotul.

În prezent, cota lui Andrei Coubiș este de 100.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.

