Prezența lui Musi în derby rămâne incertă
Titularizat de Costin Curelea în meciul de la Cluj-Napoca dintre România U21 și Cipru U21 (2-0), Alexandru Musi a fost victima unei intrări violente a lui David Djiama, în minutul 28. Dinamovistul a acuzat dureri puternice la glezna piciorul stâng, nu a putut continua și a fost surprins ulterior în cârje la marginea terenului.
Musi a efectuat un RMN miercuri după-amiază, iar rezultatul este îmbucurător. Din informațiile PRO TV, nu este vorba de vreo problemă gravă, iar dinamovistul poate călca fără probleme.
Totuși, prezența lui Musi în derby rămâne incertă. Staff-ul lui Dinamo va aștepta să vadă cum se simte jucătorul în aceste zile și dacă va putea să apară pe teren la duelul de duminică împotriva celor de la Rapid.
- Peste 25.000 de bilete s-au vândut la derby-ul Dinamo - Rapid, până joi. Conform acordului de reciprocitate, giuleștenii vor primi o întreagă peluză pe Arena Națională, adică aproximativ 7.000 de tichete.