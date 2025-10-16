Prezența lui Musi în derby rămâne incertă

Titularizat de Costin Curelea în meciul de la Cluj-Napoca dintre România U21 și Cipru U21 (2-0), Alexandru Musi a fost victima unei intrări violente a lui David Djiama, în minutul 28. Dinamovistul a acuzat dureri puternice la glezna piciorul stâng, nu a putut continua și a fost surprins ulterior în cârje la marginea terenului.

Musi a efectuat un RMN miercuri după-amiază, iar rezultatul este îmbucurător. Din informațiile PRO TV, nu este vorba de vreo problemă gravă, iar dinamovistul poate călca fără probleme.

Totuși, prezența lui Musi în derby rămâne incertă. Staff-ul lui Dinamo va aștepta să vadă cum se simte jucătorul în aceste zile și dacă va putea să apară pe teren la duelul de duminică împotriva celor de la Rapid.

Peste 25.000 de bilete s-au vândut la derby-ul Dinamo - Rapid, până joi. Conform acordului de reciprocitate, giuleștenii vor primi o întreagă peluză pe Arena Națională, adică aproximativ 7.000 de tichete.

VIDEO Accidentarea suferită de Alexandru Musi în România U21 - Cipru U21

