S-a tot vorbit despre posibilitatea ca FCSB să dea un jucător, la Mondialul de anul viitor, în cazul includerii lui Siyabonga Ngezana în lotul Africii de Sud.

Acum însă, când Bafana Bafana (n.r. – porecla sud-africanilor) tocmai a obținut biletele pentru CM 2026, stoperul roș-albaștrilor a fost lăsat în afara lotului. Așadar, internaționalul FCSB-ului rămâne în stand-by. Și o situație similară s-a prefigurat și în cazul portarului Devis Epassy de la Dinamo. Cu precizarea că, dacă naționala Africii de Sud e calificată deja pentru turneul final, în schimb, Epassy visează la calificare, alături de reprezentativa Camerunului.

S-au stabilit barajele africane

În acest moment, știm cele nouă naționale africane care și-au câștigat dreptul de a juca, la CM 2026, după încheierea preliminariilor. Vorbim despre Algeria, Insulele Capului Verde, Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud și Tunisia. Iar Africa își poate mări numărul echipelor calificate!

În următoarea fază vor fi, mai întâi, două meciuri de baraj. Care tocmai s-au stabilit, după cum se poate vedea mai jos:

*Nigeria – Gabon

*Camerun – DR Congo

Aceste dueluri vor fi găzduite de Maroc, într-o singură manșă, în perioada 13-16 noiembrie. Echipele care vor învinge vor juca într-o „finală“, câștigătoarea urmând să reprezinte Africa în barajele intercontinentale.

Așadar, pentru a menține visul calificării la Mondiale, dinamovistul Epassy (foto) trebuie să obțină două victorii cu naționala Camerunului, luna viitoare.

Barajele intercontinentale de calificare pentru CM 2026 vor avea loc, în martie 2026. Aici, vor fi prezente șase naționale:

*O echipă din Asia (Irak sau Emiratele Arabe Unite)

*O echipă din Africa

*Două echipe din America de Nord

*O echipă din America de Sud (Bolivia)

*O echipă din Oceania (Noua Caledonie)

Dintre aceste șase echipe, două vor obține biletele pentru Mondialul de anul viitor, găzduit de Canada, SUA și Mexic.

