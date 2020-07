Deja-vu cu CFR Cluj, Dan si Edi! Petrescu poate pleca in China si Iordanescu jr. il poate inlocui din nou pe banca clujenilor

La finalul acestei stagiuni, indiferent de rezultatele echipei, poate avea loc aceeasi mutare ca in urma cu doi ani.

La finalul sezonului 2017-2018, cand CFR Cluj a castigat titlul de campioana in Liga 1, Dan Petrescu a plecat la Guizhou Hengfeng (China), unde a avut un salariu de aproape 10 ori mai mare decat in Gruia. El a fost inlocuit pe banca clujenilor de Edi Iordanescu, care plecase de la Astra Giurgiu cu cateva luni inainte, dupa ce o calificase in play-off, dar se plansese de restantele financiare ce ii stricau atmosfera in vestiar.

Pe banca campioanei Romaniei, Iordanescu jr. nu a rezistat decat trei partide - 1-0 cu Craiova in Supercupa, 1-1 cu FC Botosani in debutul Ligii 1 si 0-1 cu Malmo in preliminariile Champions League. Prins la mijloc in conflictul dintre cele doua tabere ale conducerii clubului, el a acceptat sa rupa contractul, dupa ce ar fi primit despagubiri de 300.000 de euro, mai putin de jumatate din clauza de reziliere de 700.000. Ulterior, pe banca "visiniilor" au stat Toni Conceicao si Alin Minteuan, pana cand Dan Petrescu s-a intors din China, dupa ce echipa antrenata de el a retrogradat in liga secunda.

La finalul acestui sezon, lucrurile ar putea sa arate la fel. Edi Iordanescu nu si-a mai prelungit contractul cu Gaz Metan Medias, scadent la 30 iunie, dupa contre cu presedintele Ioan Marginean si dubii privind investitiile clubului. De partea cealalta, Dan Petrescu, care a avut un parcurs foarte bun in Liga 1 si in cupele europene, unde a fost eliminat greu de FC Sevilla in "16"-imile Europa League, a inceput sa dea rateuri dupa pauza de coronavirus. "Bursucul" a pierdut pozitia de lider in play-off, dupa infrangerea cu Craiova si egalul cu Astra, iar relatia cu unii dintre conducatorii clubului a inceput sa se raceasca.

Dupa parcursul european bun, Petrescu are pe masa oferte din China, Rusia, Turcia, zona araba si din Anglia, de la echipe din Championship, putand pierde multe milioane de euro, daca ramane sa antreneze la Cluj. In fruntea listei de posibili inlocuitori se gaseste din nou Edi Iordanescu, urmat de un tehnician portughez si unul italian. In aceasta vara, am putea avea senzatia de deja vu, putandu-se face aceeasi mutare ca in 2018.