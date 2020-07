CFR Cluj, transfer important in lupta la titlu! Unul dintre favoritii lui Dan Petrescu ramane in Gruia

CFR Cluj a reusit o mutare importanta pe piata transferurilor.

Campioana en-titre l-ar fi convins pe Kevin Boli sa semneze prelungirea contractului, anunta ProSport. Boli a venit imprumutat de la Guizhou in iarna anului trecut, iar intelegerea expira la finalul lui iunie, insa oficialii din Gruia l-au convins sa semneze.

Astfel, fundasul central si-a prelungit intelegerea pana la finalul sezonului actual din Liga 1, moment in care oficialii lui CFR Cluj l-ar putea cumpara definitiv pe Boli de la Gizhou.

Kevin Boli este unul dintre jucatorii 'favoriti' ai lui Dan Petrescu. Fundasul a mers cu el la Guizhou in China in 2018, iar apoi l-a urmat inapoi la CFR Cluj.

In acest sezon, Boli a jucat 19 meciuri in tricoul lui CFR Cluj, 6 dintre ele in Europa League. Cota fundasului francez este de 900 000 de euro conform Transfermarkt.