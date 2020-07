"TURBULENTE in birou! Nu suntem platiti!" Primul jucator care dezvaluie de ce e HAOS la CFR Cluj! Dezvaluirile lui Djokovic

Damjan Djokovic a comentat meciul cu Astra, dar a vorbit si despre problemele cu care se confrunta CFR Cluj in acest moment.

Fotbalistul a recunoscut ca echipa este suparata si ca trece printr-o perioada mai dificila, avand nevoie de un declic.

"Trebuie sa fim suparati pentru ca am avut sansa sa inchidem meciul, nu am facut-o si acum nu mai avem prima sansa sa castigam campionatul. Dupa o lupta lunga, e normal sa fim suparati. Putem spune ca da, Craiova este favorita acum. Putem crede ca experienta este un atu pentru noi, dar noi suntem pe locul 2 si asta e un avantaj pentru ei, mai ales ca jucam la ei acasa meciul decisiv. Aceeasi situatie a fost si in 2018 si in ultimele doua meciuri am intors clasamentul. Asta e fotbalul, asta e frumusetea lui. Speram sa fim mai fericiti intr-o luna.

Cred ca azi am jucat mai bine, dar cred ca in ultimul timp primim prea multe goluri si de obicei nu se intampla asta la noi. Trebuie sa ne regasim in faza defensiva", a declarat Djokovic.

Jucatorul ajuns la 100 de meciuri in Liga 1 pentru CFR Cluj a vorbit si despre problemele de la club. El a contrazis declaratiile oficialilor clujeni, care au mentionat in mai multe randuri ca nu sunt dificultati financiare la CFR.

"Cred ca nimeni nu e robot, simtim ce se intampla. Peste tot sunt probleme, poate ca asta e avantajul Craiovei unde am inteles ca e totul bine.

Este un pic tulbure situatia de la birouri si pe noi ne afecteaza. Daca nu esti platit la zi, te afecteaza. Sper sa dam tot ce avem in ultimele 3-4 saptamani si apoi sa ne asezam la masa si sa vedem ce va fi", a marturisit fotbalistul.