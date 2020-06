Ramane CFR Cluj fara atacanti?! Lacina Traore ar putea sa plece de la echipa lui Dan Petrescu: "Il urmaresc mai multe cluburi"

CFR Cluj are un parcurs perfect in playoff si e mare favorita la castigarea unui nou titlu in Liga 1, insa din sezonul viitor echipa ar putea trece printr-o reconstructie totala.

Dupa ce Tucudean a lasat de inteles ca nu isi va mai prelungi contractul cu CFR, iar presa din Franta a scris ca Omrani are mai multe oferte din Serie A si din zona Golfului, clujenii ar putea ramane si fara Lacina Traore.

Ivorianul de 30 de ani este dorit de mai multe cluburi din Belgia si pare decis sa nu isi prelungeasca intelegerea cu echipa lui Dan Petrescu:

"Este la final de contract cu clubul roman CFR Cluj si i-a fost oferita prelungirea contractului pe inca doi ani.

Cu toate acestea, inaltul atacant s-ar putea indrepta spre alta echipa. Ar putea ajunge in Belgia in urmatoarea fereastra de transferuri, unde este urmarit de mai multe cluburi", scriu francezii de la Teles Relay.

Traore a revenit in Gruia in august 2019, cand a venit sub forma de jucator liber. Ivorianul a mai evoluat la CFR din 2008 pana in 2011, cand a fost vandut la Kuban Krasnodar pentru 6 milioane de euro. De atunci a mai evoluat la echipe ca Anzhi, Monaco, Everton, TSKA Moscova, Sporting Gijon sau Amiens.