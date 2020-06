George Tucudean, OUT de la CFR Cluj! Atacantul si-a luat la revedere de la coechipieri chiar inainte de meciul cu Craiova

George Tucudean va pleca de la CFR Cluj odata ce ii expira contractul, pe 30 iunie.

Atacantul nu si-a prelungit contractul cu campioana Romaniei, in ciuda faptului ca ar fi primit oferta din partea clubului.

Conform Fanatik, Tucudean si-ar fi luat deja la revedere de la coechipierii sai chiar inainte ca acestia sa intre in cantonament pentru meciul cu Craiova. Dan Petrescu nu l-a inclus pe atacant in lot.

Problemele la inima ale atacantului l-au tinut departe de teren anul trecut, insa a revenit la club in iarna. Cu toate astea, Dan Petrescu nu s-a mai bazat pe el ca inainte, motiv pentru care, in acest sezon, Tucudean are doar 12 meciuri jucate si 2 goluri inscrise.

Astfel, Tucudean a jucat ultimul meci in tricoul lui CFR Cluj pe 2 martie, impotriva Astrei. Atacantul a jucat doar 17 minute din meciul pe care echipa sa l-a castigat cu 2-1.

Tucudean s-a transferat de la Viitorul la CFR Cluj in 2018, in schimbul sumei de 450 000 de euro. De-a lungul carierei, atacantul a trecut pe la cluburi precum Dinamo, FCSB, Standard Liege sau Charlton.

Desi a fost indisponibil o buna perioada de timp, cota lui Tucudean este de 1.4 milioane de euro, conform Transfermarkt.