BREAKING NEWS | Inca o veste buna pentru Craiova dupa victoria cu CFR Cluj! Oltenii au obtinut semnatura unui jucator important!

Desi s-a vorbit despre plecarea lui la finalul sezonului, jucatorul a semnat prelungirea contractului.

Astfel, Mirko Pigliacelli va ramane in continuare la Craiova. Portarul italian a refuzat ofertele venite din Italia, de unde era dorit de Reggina, in Serie B.

Fotbalistul in varsta de 26 de ani a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai oltenilor in aceasta stagiune. Contractul lui ar fi expirat pe 30 iunie, insa el s-a decis sa mai ramana in Liga 1 pentru inca doi ani.

Pigliacelli a ajuns la Universitatea Craiova in 2018, fiind cumparat pentru 300.000 de euro. Valoarea lui a crescut in ultimele sezoane, el fiind cotat acum la 1 milion de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com.