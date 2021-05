EXCLUSIV | CFR Cluj se intareste pentru sezonul viitor! Omul care i-a furat patru puncte FCSB-ului in playoff revine alaturi de ardeleni

Marius Bilasco a anuntat ca unul dintre fotbalistii imprumutati de CFR Cluj va reveni alaturi de campioana din vara.

Imprumutat de Sepsi de la CFR Cluj, pana la finalul acestui sezon, Claudiu Petrila se pregateste sa revina in Ardeal, sub comanda lui Edi Iordanescu.

Claudiu Petrila a fost unul dintre jucatorii cheie din trupa lui Leo Grozavu in acest sezon. Desi n-a imbracat tricoul Clujului in acest sezon, mijlocasul ofensiv a pus umarul indirect la castigarea trofeului de catre acestia.

Golurile marcate de acesta in poarta FCSB-ului la meciurile din playoff, i-au costasta pe "ros-albastri" patru puncte. In partida tur Sepsi s-a impus cu 2-1, in timp ce in retur confruntarea s-a incheiat la egalitate, scor 2-2.

"Da. Petrila va reveni alaturi de noi din vara", a anunat Marius Bilasco in cadrul emisiunii Ora exacta in sport, de la PRO X.