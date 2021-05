"Cand am venit, baietii erau cazuti!" Dezvaluirile lui Edi Iordanescu dupa ce a cucerit titlul in Liga 1 cu CFR Cluj! Ce spune despre plecarea de la echipa

CFR Cluj a castigat al patrulea titlu consecutiv in Liga 1.

Antrenorul campioanei Romaniei a vorbit despre ultimele luni petrecute la CFR Cluj, marturisind ca jucatorii erau resemnati cu gandul ca ar putea pierde titlul in momentul in care a preluat echipa.

"Am incercat sa vad totul ca pe o provocare. Au fost si momente grele, lumea nu a inteles ca e greu sa schimbi profilul unei echipe din mers. Au fost si meciuri bune, si meciuri foarte bune, dar au fost si momente in care a parut ca mi-am uitat bagheta magica acasa.

Recunosc ca atunci cand am preluat echipa, am simtit ca baietii erau cazuti, demoralizati, cumva impacati cu ideea ca anul este incheiat. Am incercat in jurul meu, al entuziasmului meu, al energiei si nebuniei mele, sa incerc sa le transmit ca trebuie sa strangem randurile si incet, incet ne-am ridicat si suntem fericiti ca s-a terminat cu bine, traim momente unice", a declarat Edi Iordanescu la Digi Sport.

Tehnicianul a comentat si posibilitatea de a se desparti de echipa in aceasta vara. Iordanescu a spus ca mai are contract inca o luna, iar apoi va discuta cu cei din conducerea CFR-ului pentru a stabili ceea ce urmeaza sa se intample.

"Dupa experienta de data trecuta, atunci cand mi s-a oferit un contract pe un an si jumatate, am refuzat si am cerut un contract pe 7 luni, pana la finalul sezonului. Mi-am asumat obiectivul chiar daca erau conditii foarte grele, am intrat in playoff de pe locul 2, iar adversarele noastre aratau foarte bine.

Am cerut 7 luni si am spus ca, la final, daca imi indeplinesc obiectivul, nu mai are rost sa continuam. Nu am avut un plan B, nu m-am gandit ce s-ar intampla in caz contrar. Vom face o analiza, nu vreau sa ma gandesc la ce urmeaza. Mai am contract pana la mijlocul lunii iunie, mai avem meciul cu FCSB, care pentru mine este foarte important. E un joc de ambitie, mai ales ca speram sa fie si suporterii alaturi de noi", a adaugat Edi Iordanescu.

In urma titlului cucerit in acest sezon, CFR Cluj a devenit cea mai titrata echipa din provincie, cu 7 trofee in palmares.