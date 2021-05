Ciprian Deac si-a anuntat retragerea de la nationala dupa titlul castigat cu CFR Cluj: "Sunt multi jucatori mai buni ca mine!"

CFR Cluj a castigat al saptelea titlu din istoria clubului dupa victoria de marti seara cu 1-0 impotriva lui FC Botosani.

Ciprian Deac considera ca singura motivatie a lui este titlul, iar daca clubul si-ar seta alt obiectiv atunci nu s-ar mai prezenta la stadion.

"Eu inca nu mi-am revenit de aseara, inca sunt in euforia de dupa meci. Sunt foarte bucuros. Ma bucur ca si cum as fi castigat primul campionat. Doar cei din vestiar stiu cat de mult muncim zi de zi ca sa ne indeplinim obiectivele.

Sincer a fost foarte mult stres. De cand sunt la acest club e o presiune foarte mare. Pentru clubul acesta nu exista locul doi. Noua ne place aceasta presiune si s-a vazut ca ne place sa jucam in jocurile importante. Pentru asta muncesc. Vad ca munca de un an de zile munca nu e de prisos.

Daca maine ni s-ar fixa un obiectiv sa ne clasam pe primele 3 pozitii, nu as mai veni la stadion. Vreau sa fiu campion in fiecare an si asta ma motiveaza", a spus Ciprian Deac, la DigiSport.

Mijlocasul feroviarilor crede ca titlul de anul trecut a fost mai greu decat cel din anul acesta si a marturisit ca pentru el Florin Bratu a insemnat foarte mult in cariera sa.

"Din punctul meu de vedere nu stiu daca acesta a fost cel mai greu campionat pe care l-am castigat. Cel din sezonul trecut a fost cel mai greu. Pentru ca in ultimele etape am ramas foarte putini in lot, din cauza ca am fost loviti de COVID si am jucat cu titlul pe masa la Craiova, unde e foarte greu sa castigi.

Pentru mine Florin Bratu a insemnat foarte mult, mi-aduc aminte cand ma uitam la meciurile Rapidului, eram impresionat de viteza lui. Incercam sa iau copii mai tineri ca mine ca sa alerg mai repede ca ei cum facea Bratu pe cand juca la Rapid. Imi plac mult jucatori de viteza cum era si el", a mai adaugat Ciprian Deac.

Campion de sase ori cu CFR Cluj, Deac dezvaluie ca va renunta la echipa nationala, din cauza varstei inaintate.

"Vreau sa mai joc inca trei ani. Mai am contract inca trei ani. Daca simt ca nu mai pot nu vreau sa-mi bat joc de acest sport. Dar la cum ma simt acum eu zic ca trei ani pot sa mai joc la un nivel bun"

In acest moment nu cred ca mai pot ajuta Echipa Nationala, ar fi mai bine sa mearga jucatorii tineri. Nu voi refuza convocarile, insa imi cunosc limitele si pe postul meu sunt jucatori mai buni ca mine. Sunt Man, Morutan, Olaru. Eu cred ca Romania are potential si nu imi fac probleme la generatia care vine din spate", a marturisit Ciprian Deac.

Fotbalistul a vorbit si despre posibila plecare a lui Edi Iordanescu la finalul sezonului actual.

"Eu sper ca Iordanescu sa ramana langa noi, este un antrenor in care eu cred. Eu cred ca va ajunge unul dintre cei mai buni antrenori din Romania. Se dedica mult acestui sport. Vine de dimineata si pleaca seara. E un om care pune si foarte mult suflet. Mi-ar pare arau sa nu continuam acest drum. Ma bucur ca reusit sa castige primul campionat ca antrenor", a incheiat Ciprian Deac.