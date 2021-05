EXCLUSIV | "CFR Cluj nu se opreste aici, hegemonia va continua!" Motivul pentru care echipa a reusit sa castige patru titluri consecutive

CFR Cluj a castigat marti seara contra lui FC Botosani cu scorul de 1-0 si si-a asigurat titlul de campioana a Romeniei.

Acesta este al saptelea titlu din istoria clubului, iar fostul presedinte al ardelenilor crede ca atunci cand a venit la club a implementat aceasta mentalitate de campion care se resimte chiar si in prezent in jocul feroviarilor.

"Dar intr-adevar este o performanta extraordinara. Cand am inceput in liga a 3 in iarna lui 2002, sigur ca am sperat la acest lucru. Asta a fost proiectul nostru. Ne doream de pe atunci sa castigam campionatul Romaniei cat mai repede. Dupa 6 luni petrecute in liga a treia am promovat in liga a doua, dupa un an de liga a doua am promovat in Liga 1, dupa primul an in Liga 1 printr-o conjunctura am mers in Cupa Intertoto.

Am facut performanta de la inceput. S-a implementat aceea mentalitate de campion la club. Acel lucru se vede si astazi, echipa merita toate felicitarile si patronii care baga atatia bani in club. Pentru ca performanta fara bani nu se face. Este o mare performanta. S-a dovedit a fi si campioana provinciei. Era la egalitate cu UTA dar acum i-au depasit. Sunt convins ca nu se vor opri cu acest al 7-lea titlu si se va inscrie in acest drum ascendent. Eu sper peste 3 editii sa apara o stea deasupra siglei lui CFR Cluj, care arata ca a castigat 10 titluri de campion.

A fost un titlu mai greu, decat precedente. Conducerea clubului cu Edi Iordanescu a reusit sa retraseze echipa, s-au mobilizat si au reusit sa refaca acel grup unit. Forta grupului este cea mai importanta. Pentru ca grupul este mai importanta decat individualitati la CFR Cluj. Oamenii din fotbal au motivat foarte tare echipa cu aceste acuzatii si jignirii ca sunt batrani. Se vede acest lucru din discursul tuturor, Deac si Camora au demonstrat ca sunt jucatori de valoare. CFR Cluj-ul va merge pe aceasta line de aduce jucatori de experienta. Oricum la CFR se face asa incet un schimb de generatii, fara sa piarda insa nucleul echipei.

Arlauskis este un component de baza al echipei si aseara si-a aratat inca odata valoarea si utilitatea. Pentru ca in ultimele clipe a scos o minge importanta. Mi-am tinut respiratia in acele momente. A reusit, si si-a adus din nou contributia la titlu. Edi Iordanescu a stiut sa ruleze jucatori si sa faca schimbari de 5-6 jucatori la fiecare meci. Ritmul a fost unul foarte alert, din 2-3 zile se juca un meci, iar secretul a fost evaluarea buna a lotului. La CFR sunt doar criterii sportive, construit din baze sanatoase, pe munca si pe forta grupului.

FCSB-ul si Craiova au clacat pe final, din cauza lipsei lotului. Sepsi are un lot consistent, Leo Grozavu a dovedit ca este un antrenor foarte bun cu care se poate face performanta. Clubul de la Sfantu Gheorghe e organizat pe aceleasi metode ca CFR Cluj. In urmatoarele editii din campionat ii vad sa se bata pentru podium sau chiar pentru titlu", a spus Iuliu Muresan la Ora exacta in sport, la PRO X.