"Nu am avut sansa sa joc la FCSB! Nu vreau sa spun mai multe..." Reactia lui Manea dupa ce a castigat inca o data titlul alaturi de CFR Cluj

Manea a vorbit de parcursul echipei din acest sezon.

CFR a reusit sa castige al patrulea titlu consecutiv in Liga 1. Clujenii nu au mai fost nevoiti sa astepte ultima etapa cu FCSB, au castigat la Botosani, 1-0, si au devenit campioni pentru a saptea oara in istorie.

Cristi Manea este la clubul clujean din 2017. Fundasul dreapta a ridicat la finalul fiecarui sezon trofeul destinat celei mai bune echipe. Anul trecut chiar a obtinut eventul, pentru ca in cele 6 luni cat a fost la FCSB, a castigat si Cupa Romaniei.

Manea a vorbit despre sentimentul de a obtine un nou titlu si a dezvaluit care a fost cel mai dificil campionat de castigat, din cele patru consecutive.

"Este un sentiment unic cand castigi un titlu. Sunt bucuors ca fac parte din aceasta familie minunata. Se vede ca atunci cand suntem uniti, nu ne doboara nimeni. Eu cred ca cel mai greu titlu a fost primul. Erau multi jucatori noi si era greu sa faci ceva.

Sincer, ne-am temut ca putem rata titlul. Toate echipele din playoff au fost bune. Toate echipele au avut victorii spre deosebire de celelalte sezoane", a declarat Cristi Manea pentru DigiSport.

Jucatorul CFR-ului a vorbit si despre posibilitatea ca echipa clujeana sa ajunga in grupele Champions League.



"Se poate orice in fotbal, daca avem putina sansa in tragerea la sorti. O sa dam de niste echipe puternice, dar cum a fost la noi cu Sevilla, Young Boys, te poti bate cu ele. Daca avem putina sansa si suntem uniti putem ajnge in Champions League.

Dupa meciul cu Sevilla, jucatorii lor erau huiduiti de propriii fani, iar pe noi pe aplauda tot stadionul. A fost foarte frumos.

Adevarata valoare se vede in meciurile internationale. Aici, ne-am obisnuit cu toate echipe, dar afara e mult mai greu", a precizat Cristian Manea.

Fundasul lateral a spus ca, in ciuda faptului ca au castigat campionatul, nu au timp pentru vacanta, mai au o etapa, iar apoi urmeaza meciurile nationalei si preliminariile Champions League. Manea a tinut sa isi apare colegul de la Academia Hagi, Dragos Nedelcu, care a fost scos de patron dupa 30 de minute in doua meciuri consecutive, cu Botosani si Sepsi.

"Eu cred ca voi face parte din lotul cu FCSB. Nu vom avea vacanta. Vin meciurile nationalei, pe urma preliminariile Champions League, dar suntem platiti pentru asta si facem ce ne place.

Eu sunt coleg cu Dragos de la 11 ani, de la academie. Este un baiat extraordinar si dupa parerea mea nu este corect ce i se intampla. Ar merita mult mai mult. Lucrul acesta il va intari. Eu unul nu am avut sansa sa joc la FCSB. Am jucat in amical, am dat goluri, nu vreau sa spun mai multe... important e sa ramai puternic psihic acolo", a dezvaluit Cristi Manea.