Bernd Storck a spus tot după egalul cu Rapid: "Incredibil!"

Cele două echipe și-au dat întâlnire luni seară de la ora 22:00 pe stadionul ”Superbet Arena” din Giulești, în a patra etapă din sezonul regulat al Superligii României.

Bernd Storck a spus tot ce era de zis, după egalul cu Rapid: "Incredibil!"

Bernd Storck, antrenorul celor de la Sepsi OSK, a analizat prestația elevilor săi și a ajuns la o concluzie clară. Tehnicianul german este de părere că, în ciuda jocului bun prestat, trebuie să fie mai decisivi în fața porții.

Tabel a fost deblocată în minutul unu de către Kevin Varga, după o greșeală a portarului Aioani. Rapidul a reacționat imediat și în minutul trei giuleștenii au restabilit egalitatea prin Blazek. Cu trei minute înainte de pauză, Claudiu Petrila i-a adus pe "vulturii roșii" în avantaj și scorul final a fost fixat prin golul lui Debeljuh în minutul 69.

"Incredibil! Chiar cred că am făcut un meci foarte bun, dar, până la sfârșit, am plecat doar cu un punct. Cred că am fi meritat mai mult, trebuia să fim mai atenți. Am făcut o mică greșeală când am primit golul de 1-1, apoi am făcut o altă greșeală și am primit golul de 2-1. Trebuie să fim atenți în primele 15 minute, chiar dacă am marcat rapid. Trebuie să fim mai periculoși în careu, am tras de 20 de ori pe poartă, trebuie să fim mai decisivi. Suntem pe drumul cel bun, dar știu că am fi putut mai mult. După cele 90 de minute, ar fi trebuit să ne facem cadou cele 3 puncte", a declarat Bernd Storck, după meci.

Clasamentul Superligii României

1. Oțelul Galați - 10 puncte

2. U. Craiova - 8 puncte

3. U. Cluj - 8 puncte

4. Sepsi OSK - 8 puncte

5. Dinamo București - 7 puncte

6. Unirea Slobozia - 5 puncte

7. UTA Arad - 5 puncte

8. Petrolul Ploiești - 5 puncte

9. Farul Constanța - 4 puncte

10. CFR Cluj - 4 puncte

11. Gloria Buzău - 4 puncte

12. Rapid București - 3 puncte

13. FC Botoșani - 3 puncte*

14. Poli Iași - 3 puncte

15. FCSB - 2 puncte*

16. Hermannstadt - 2 puncte