SPECIAL | Ce fac acum fotbaliștii care câștigau, în urmă cu 14 ani, primul titlu din istoria lui CFR Cluj

Pe 7 mai 2008, CFR Cluj o învingea pe concitadina Universitatea, 1-0, prin golul marcat de Cadu din penalty, în minutul 65. Era prima oara după 17 ani, când o formație din provincie câștiga titlul, ultima campioană din afara Bucureștiului fiind Universitatea Craiova, în 1991. Meciul de la Cluj fusese precedat de violențe între suporterii Universității și forțele de ordine și de jocuri de culise.

Un titlu de campioană cucerit cu peripeții

Teia Sponte, trimisul lui Gigi Becali, patronul FCSB, fusese arestat de forțele de ordine cu o valiză cu 1.7 milioane de euro cu care trebuia să îi stimuleze pe jucătorii lui "U" Cluj ca să câștige partida. În urma Dosarului "Valiza", banii au fost confiscați de stat, Gigi Becali a primit două pedepse de câte trei ani pentru dare de mită și una de un an pentru fals, iar Victor Pițurcă și Teia Sponte au primit pedepse cu suspendare pentru favorizarea infractorului.

Titlul s-a jucat până în ultima etapa. FCSB, contracandidata clujenilor la câștigarea titlului, a învins, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, pe Gloria Buzău, însă avea nevoie ca CFR Cluj să nu obțină victoria pe Stadionul "Ion Moina", pentru a termina campionatul pe primul loc.

În acel campionat s-a întâmplat și episodul comic cu Romeo Bunică, atacantul celor de la Gloria Buzău, care, în meciul tur, egalase în minutele de prelungire, spre stupefacția "roș-albaștrilor", a colegilor și a lui Gigi Becali, care sponsoriza din umbră clubul buzoian. Și tot în acea ediție de campionat, Dinamo învingea pe FCSB, scor 2-1, prin golurile lui Bratu și Dănciulescu, în penultima etapa a campionatului, meciul dându-le "ceferiștilor" prima șansă la titlu, cu o etapă înainte de finalul sezonului.

În acea stagiune, CFR Cluj a reușit eventul, după ce a cucerit și Cupa României, învingând Unirea Urziceni, în finala competiției, cu scorul de 2-1, într-o partidă jucată la Piatra Neamț. Clujenii s-au calificat direct în grupele Champions League, unde au făcut parte din Grupa A, alături de Chelsea, AS Roma și Bordeaux, și au reușit două rezultate senzaționale, victoria cu 2-1 de pe Olimpico și remiza albă cu Chelsea, din Gruia. Ce fac astazi, la 14 ani distanță, protogoniștii cuceririi primului titlu de campioană din istoria clubului CFR Cluj?

ANTRENORI

IOAN ANDONE (antrenor principal / 62 ani) - La finalul acelui sezon, el a fost demis și nu a mai apucat să stea pe bancă și la meciurile din Champions League. S-a mai întors pentru un scurt mandat, în 2012, când a câștigat un nou titlul. Le-a mai antrenat pe Al Ettifaq Dammam (2008-2009, 2014), Al Ahli Dubai (2009), ȚSKA Sofia (2010), Rapid (2010), Dinamo (2010-2011, 2016-2017), Astana FC (2013), Apollon Limassol (2014-105) și FC Aktobe (2015). Din 2018, a ocupat funcțiile de manager general și președinte la FC Voluntari, în paralel cu afaceri în domeniul imobiliar.

ROMULUS GABOR (antrenor secund / 60 ani) - După despărțirea de CFR Cluj, le-a antrenat pe Mureșul Deva (2011-2012), FC Hunedoara (2014-2015) și Cetate Deva (2019), la ultimul club fiind și director tehnic, timp de doi ani (2017-2019). În acest moment, este pensionar și observator de joc în Liga 1.

ION MANU (antrenor cu portarii / 63 ani) - După despărțirea de echipa din Gruia, "Mănușă" a mai fost antrenor cu portarii la Dunărea Călărași și Rapid, a mai revenit pentru sezonul 2011-2012 la CFR Cluj, și-a deschis o școală de fotbal dedicată exclusiv portarilor și acum ocupă funcția de antrenor de portari la Centrul de Performanță Rapid București. De curând, a participat la inaugurarea noului Stadion Giulești, făcând parte dntr-o echipă a fostelor glorii ale Rapidului, club pentru care a jucat 13 ani și 290 de meciuri.

PORTARI

LARS HIRSCHFELD (Canada / 43 ani) - S-a despărțit de CFR Cluj, în 2009, ulterior mai jucând la Energie Cottbus (2009), Valerenga (2010-2015) și KFUM Oslo (2016). A mai fost selecționat la naționala Canadei, până în 2013. Acum este antrenor cu portarii la FC Edmonton, echipă din Canadian Premier League.

NUNO CLARO (Portugalia / 45 ani) - A mai jucat la CFR Cluj, până în 2013, cucerind alte două titluri de campion (2009-2010, 2011-2012), alte două Cupe ale României (2008-2009, 2009-2010) și Supercupa României (2009, 2010). Ulterior, a mai jucat la ACS Poli Timișoara (2013-2014) și Inter Olt Slatina (2014-2016). Din 2019, este antrenor în cadrul Centrului de Copii şi Juniori al clubului CFR Cluj.

EDUARD STĂNCIOIU (România / 41 ani) - A plecat de la CFR Cluj, în 2014, cu trei titluri de campion, trei trofee Cupa României și două Supercupa României în palmares. Ulterior, a mai evoluat la ASA Tg. Mureș (2014-2016), cu care a cucerit Supercupa României (2015), FCSB (2016-2018) și CSU Craiova (2018-2019). În martie 2022, ar fi trebuit să devină antrenor cu portarii la Rapid, în staff-ul lui Adrian Mutu, dar a pierdut postul, după ce galeria giuleșteană a cerut vehement conducerii clubului să retragă oferta.

PETRU ȚURCAȘ (România / 45 ani) - Imediat după event, a plecat la Gloria Bistrița (2008-2011), jucând apoi la ACS Recaș (2011) și Millenium Giarmata (2012-2013). În acest moment, este antrenorul cu portarii la echipa feminină ASU Poli Timișoara, după ce a fost în staff pe aceeași poziție la formațiile masculine ACS Poli (2013-2014, 2016-2018) și SSU Poli (2019-2021).

FUNDAȘI

RICARDO CADU (Portugalia / 40 ani) - A rămas la CFR Cluj, până în 2014, strângând pentru clujeni 255 de meciuri și opt trofee și fiind pe teren la cele mai mari succese europene ale clubului. Ulterior, a mai fost legitimat la AEL Limassol (2014-2015), Gil Vicente (2015-2016), Leixoes (2016-2017), Merelinense (2017-2019) și Maia Lidador (2019-2021). Deține cetățenia română, din 2012, și a devenit agent de jucători, aducând mai mulți fotbaliști portughezi în Liga 1, printre care Ricardinho (FC Voluntari).

ANDRE GALIASSI (Brazilia / 41 ani) - În 2011, s-a lasat de fotbal, după doar două meciuri jucate pentru Concordia Chiajna, după ce mai jucase la Kasimpașa SK și Unirea Alba Iulia. Are o firmă de construcții, decorațiuni interioare și organizări de evenimente în Brazilia și vrea să devină pastor evanghelic.

CRISTIAN PANIN (România / 43 ani) - În 2013, după nouă ani petrecuți în Gruia, s-a lasat de fotbal. Ocupă funcția de delegat la CFR Cluj și a mai fost antrenor secund, team manager și director sportiv în cadrul clubului.

OUSMANE VIERA (Coasta de Fildeș / 35 ani) - S-a lăsat de fotbal în vara anului trecut. După despărțirea de CFR Cluj, în 2009, a mai fost legitimat la Internațional Curtea de Argeș (2009-2010), Pandurii Tg. Jiu (2010-2013), Caykur Rizespor (2013-2016), Adanaspor (2016-2017), Sepsi Sf. Gheorghe (2018-2019) și FC Hermannstadt (2019-2021). În 2015, a câștigat Cupa Africii pe Națiuni cu naționala Coastei de Fildeș.

TONY DA SILVA (Portugalia / 41 ani) - În 2015, a agățat ghetele în cui, pe când era la Penafiel, în liga secundă portugheză. A plecat de la CFR Cluj, în 2010, ulterior mai jucând la Vitoria Guimaraes (2011), Pacos Ferreira (2012-2014) și Penafiel (2014-2015). După retragere, a absolvit o școală de manageri sportivi și a cochetat cu impresariatul, mijlocind transferurile lui Varela, Felgueiras, Teixeira și Nuno Rocha în România. Le-a antrenat pe Academico Viseu (2015-2016 / secund și interimar), Freamunde (2016-2017 / asistent), Olivairense (2017), Braganca (2017), Vilar Perdizes (2017-2019), Chaves (2019 / academie) și naționala Camerunului (analist video pentru Toni Conceicao).

GABRIEL MUREȘAN (România / 40 ani) - A jucat la CFR Cluj, până în 2013. A mai evoluat la Tom Tomsk (2013-2014) și ASA Tg. Mureș (2014-2017). A fost vicecampion și a câștigat Supercupa României cu târgmureșenii. În septembrie 2020, a câştigat detaşat alegerile pentru postul de primar al comunei Apold (jud. Mureș), adunând 63% din voturi, și deține o pensiune turistică în localitate.

MIKAEL DORSIN (Suedia / 40 ani) - A plecat de la CFR Cluj, la finalul sezonului, după ce a făcut parte din lotul Suediei la Euro 2008. CFR Cluj a fost dată în judecată de FC Moscova, după ce rușii au plătit 1.65 milioane de euro, dar fotbalistul a ales să se transfere în Norvegia. A jucat, până în 2016, la Rosenborg, retrăgându-se din activitate ca o legendă a clubului norvegian, cu care a câștigat cinci titluri de campion în Eliteserien. În 2019, a primit funcția de directorul sportiv al lui Rosenborg.

NIKLAS SANDBERG (Suedia / 43 ani) - A plecat de la CFR Cluj, la finalul sezonului, jucând apoi la Stabaek (2008-2009), FK Haugesund (2009), Warriors FC Singapore (2010) și IK Brage (2011-2013). Are studii în domeniul economic și deține o agenție imobiliară.

DORIN TOMA (România / 45 ani) - A plecat de la CFR Cluj, în 2009, jucând apoi la Minaur Baia Mare (2009-2010, 2013-2014) și FCMU Baia Mare (2010-2013). Ulterior, a devenit antrenor, stând pe banca formațiilor FC Baia Mare (2014-2016), Viitorul Ulmeni (2016-2017), Minaur Baia Mare (2017-2020), SSU Poli Timișoara (2021), SCM Zalău (2021-2022) și Sticla Arieșul Turda (2022-prezent).

FREDY TAVARES (Portugalia / 42 ani) - A părăsit-o pe CFR Cluj, în 2009, jucând apoi la Alki Larnanca (2009), Gil Vicente (2010) și Anadia FC (2010-2011). Nu mai are legături cu fotbalul și deținea un blog personal, unde posta pe teme diverse, precum filosofie și poezie.

MIJLOCAȘI

JUAN EMMANUEL CULIO (Argentina / 38 ani) - A evoluat la CFR Cluj, până în 2011, apoi revenind în Gruia de două ori (2017-2019, 2021). A mai jucat la Galatasaray (2011), Orduspor (2011-2012), Mersin Idmanyurdu (2012-2013), Deportivo La Coruna (2013-2014), Al Wasl (2014), Las Palmas (2014-2016), Zaragoza (2016), Mallorca (2016-2017), Quilmes (2020-2021) și Flandria (2021). S-a retras din fotbal și a revenit în Argentina, din cauza unor probleme personale.

RICARDO DANI (Portugalia / 40 ani) - A plecat de la CFR Cluj, în 2010, jucând ulterior la Iraklis Salonic (2010-2011), Skoda Xanthi (2011-2013), Vitoria Setubal (2013-2016), Vizela (2016-2018), Lixa (2018-2019) și Maia (2019-prezent). Încă evoluează la ultima echipă, în liga regională a districtului Porto.

SEBASTIAN DUBARBIER (Argentina / 36 ani) - A plecat de la CFR Cluj, în 2010. A mai jucat la Lorient (2010-2011), Tenerife (2011), Cordoba (2012-2013), Almeria (2013-2016), Estudiantes (2017-2018), Deportivo La Coruna (2018-2019) și Banfield (2019-2020). După ce s-a lăsat de fotbal, a devenit cântăreț, a lansat mai multe albume rock și este cunoscut cu numele de scenă Seba Dubar.

ANDRE LEAO (Portugalia / 36 ani) - A părăsit Gruia, în 2010, fiind legitimat apoi la Pacos Ferreira (2010-2014, 2017-2019), Valladolid (2014-2017), Trofense (2020-2021) și Varzim (2021-prezent), evoluând încă pentru ultima formație, în liga secundă portugheză.

EMMANUEL KONE (Coasta de Fildes / 35 ani) - A jucat la CFR Cluj, până în 2009. A mai trecut pe la Internațional Curtea de Argeș (2009-2010), Sedan (2012-2013), Levadiakos (2013-2015, 2019-prezent) și Apollon Smyrnis (2015-2019). A participat la JO 2008 și CM 2010 cu naționala Coastei de Fildeș. Evoluează încă în liga secundă din Grecia.

MANUEL JOSE VIEIRA (Portugalia / 41 ani) - După despărțirea de clujeni, în 2009, mijlocașul a mai jucat pentru Pacos Ferreira (2009-2016), Leixoes (2016), Gondomar (2017-2018) și Candal (2018-prezent). El evoluează acum în liga regională a districtului Porto.

ALIN MINTEUAN (România / 45 ani) - S-a lasat de fotbal, in 2008, la finalul sezonului când CFR Cluj a câștigat primul titlu de campioană. Este antrenor cu licență PRO, fiind interimar sau secund al clujenilor pe parcursul mai multor sezoane. A mai făcut parte din staff-ul tehnic la ASA Tg. Mureș și Gyor și a fost principal la CSM Reșița, Sportul Șimleu Silvaniei sau Unirea Dej. Actualmente este antrenorul echipei secunde a clujenilor. Bogdan, fiul său, a fost legitimat la juniorii lui CFR Cluj.

CIPRIAN DEAC (România / 36 ani) - Joacă încă la CFR Cluj, pentru care a fost legitimat în trei perioade diferite (2006-2010, 2012-2015, 2017-prezent), fiind o piesă importantă la șase din cele șapte titluri cucerite de clujeni. A mai jucat la Unirea Dej (2004-2006), Oțelul (2008), Schalke (2010-11), Rapid (2011-12), Aktobe (2015-16) și Tobol (2016-17). Actualul contract îi expiră în iunie 2024 și, în acest sezon, are 47 de prezențe în toate competițiile și 11 goluri.

EUGEN TRICĂ (România / 45 ani) - A plecat de la CFR Cluj, la finalul acelui sezon, s-a întors în 2009 și a mai jucat pentru Anorthosis Famagusta (2009), FCU Craiova (2009-2010) și Concordia Chiajna (2010-2011). A devenit antrenor, conducând echipele Juventus București (2012-2013, 2014), CFR Cluj (2013, 2015), Al Nahda (2013 / asistent), UTA Arad (2013-2014), Metalul Reșița (2015), Al Ittihad (2015-2016 / asistent), Poli Iași (2017-2018), Sportul Snagov (2019), Turris Turnu Măgurele (2020-2021), FCU Craiova (2019-2020, 2021) și Viitorul Tg. Jiu (2021, 2022-prezent).

SIXTO PERALTA (Argentina / 43 ani) - A plecat de la CFR Cluj, în 2012, apoi a mai evoluat la Universidad Catolica (2012-2013) și Universidad de Concepcion (2013-2015), în Chile. Pentru o scurtă perioadă a jucat baschet, la echipa Comision de Actividades Infantiles (CAI), care activeaza în liga zonală Comodoro Rivadavia. Tot în cadrul CAI este antrenor la grupele de juniori ale sectiei de fotbal și președinte al clubului .

ATACANȚI

DIDI (Brazilia / 39 ani) - A părăsit clubul, în 2010. A mai evoluat la Leixoes (2010), ASA Tg. Mureș (2010-2011) și Oțelul Galați (2012-2013). Din informațiile existente, s-a întors în Brazilia, unde are diverse afaceri și era conducător al clubului Valeriodoce Esporte Clube de Itabira, care activează în ligile inferioare ale statului brazilian Minas Gerais.

CRISTIAN FABBIANI (Argentina / 38 ani) - A rămas sub contract cu CFR Cluj, până în 2010, fiind împrumutat la Newell's Old Boys (2008) și River Plate (2009). A mai jucat la All Boys (2010-2011), Independiente Rivadavia (2011-2013), Sport Boys Warnes (2014-2015), Estudiantes San Luis (2015), LDU Portoviejo (2016-2018), CD Universitario (2018) și Deportivo Merlo (2016-2018, 2018-2020). S-a retras din fotbal din liga a 4-a din Argentina, iar acum este antrenorul celor de la Fenix de Pilar, în divizia a treia a fotbalului din țara sa.

GUSTAVO OBERMAN (Argentina / 37 ani) - Împrumutat pentru prima parte a sezonului de la CD Castellon, el nu a terminat campionatul în Gruia. A mai trecut pe la Cordoba (2008-2009), Argentinos Juniors (2009-2012), Quilmes (2013), Club Olimpo (2013-2014), San Marcos de Arica (2015), FC Pune City (2016) și Argentino de Quilmes (2017-prezent), jucând și acum în liga a treia argentiniană.

DIEGO RUIZ (Argentina / 41 ani) - A plecat de la CFR Cluj, în 2009, fiind împrumutat la Kasimpașa (2009) și evoluând, ulterior, la Khazar Lankaran (2010), ASA Tg. Mureș (2010-2011), Deportes Antofagasta (2012), Universidad de Concepcion (2013-2014), Everton Vina del Mar (2014-2015) și Deportes Iberia (2015-2018). Este stabilit în orașul chilian Los Angeles din regiunea Bio Bio și are afaceri în domeniul energiei regenerabile.

IBEZITO OGBONNA (Nigeria / 39 ani) - A plecat la finalul sezonului, evoluând apoi la Kaizer Chiefs (2008-2010), KS Apolonia Fier (2010-2011), FC Atyrau (2011-2012), FK Vardar (2012-2013), Enyimba (2013-2014) și Agudat Sport Ashdod (2017-2019). S-a mutat în Israel, în 2017, unde locuiește cu soția și cele două fiice. În mai 2021, o rachetă trasă de palestinienii din Fâșia Gaza a lovit blocul unde locuiește, fiind dus la spital cu răni serioase.

ANTONIO SEMEDO (Portugalia / 42 ani) - A plecat de la CFR Cluj, la finalul sezonului. A mai fost legitimat la FCSB (2008-2009), Unirea Urziceni (2009-2010), Alki Larnaka (2011) și Khazar Lankaran (2011-2012). S-a stabilit la Londra, unde studiaza fiicele sale și soția sa lucrează în domeniul sănătății.

ADRIAN ANCA (România / 46 ani) - A plecat din Gruia, în 2008, jucând apoi la Oțelul Galați (2008), Gloria Bistrița (2008-2009) și Luceafărul Oradea (2010). A fost antrenor la Luceafărul Oradea (2010), Silvana Șimleul Silvaniei (2010) și Bihorul Beiuș (2011). Are studii de inginer agronom și s-a dedicat afacerilor, deținând câteva sute de hectare de pământ agricol și o cramă lângă Oradea.

NICOLAS CANALES (Chile / 36 ani) - A rămas sub contract cu CFR Cluj, până în 2010, deși a fost împrumutat la Union Espanola (2008) și Cobresal (2009). A mai evoluat la Palestino (2010-2012), Neftchi Baku (2012-2013, 2014-2015, 2016), Colo-Colo (2013), Santiago Wanderers (2014), Krylia Sovetov (2015), Okzhetpes (2016), Deportes Temuco (2017) și Rangers Talca (2018). Are mai multe afaceri, printre care o firmă care importă mese de teqball în Chile, și este implicat în politică.

LACINA TRAORE (Coasta de Fildes / 31 ani) - A plecat de la CFR Cluj, în 2011, și s-a mai întors pentru sezonul 2019-2020, cu mai puțin succes. A mai evoluat pentru Kuban Krasnodar (2011-2012), Anji Mahacikala (2012-2014), AS Monaco (2014, 2015, 2017), Everton (2014), ȚSKA Moscova (2016), Sporting Gijon (2017), Amiens (2017-2018), Ujpest (2019) și Bandirmaspor (2020-2021), iar acum este legitimat la Varzim, în liga secundă portugheză. Este câștigător al Cupei Africii pe Națiuni, în 2015, cu naționala Coastei de Fildeș.

LAMINE CAMARA (Coastra de Fildeș / 33 ani) - A mai evoluat la Unirea Alba Iulia și s-a lăsat de fotbal, în 2009, după o serie de accidentări.

Text și foto - Gabriel Chirea