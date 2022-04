Gigi Becali a explicat de ce a luat decizia ca FCSB să joace meciul cu CFR Cluj în Ghencea. Ce rol au fanii

Într-o intervenție la TV, Gigi Becali a explicat și motivul pentru care a luat această decizie.

Patronul FCSB a dezvăluit că vrea să facă acest lucru pentru suporteri, care au insistat ca echipa să joace în Ghencea, deoarece vrea să se aproprie de fanii steliști care și-au arătat susținerea pentru echipă în deplasarea de la Cluj.

Fani l-au făcut pe Becali să ducă echipa în Ghencea

„După meciul cu Universitatea Craiova, dacă suntem în cărți, o să merg personal la ministrul de la armată, pe care l-am cunoscut la nunta Corinei Crețu. Mi s-a părut un om înțelept. Nu a avut un traseism politic. Mi s-a părut un om de treabă. Nu știu cât de mare bărbăție are.

Demersul se face pentru că a cerut galeria. Măcar atât să fac pentru suporteri și pentru țara românească, care e stelistă. Eu o să fac și audiență la primul ministru. Dacă vreți să fim normali în țara asta, dacă vreți să mergem la balamuc, mergem la balamuc. Eu am adus în România aproximativ 100 de milioane de euro, nu am dus niciun ban afară. Am plătit taxe și impozite 50 de milioane de euro de când am preluat echipa. CSA, nu îi spun Steaua, consumă de la statul român aproximativ cam 2-3 milioane de euro din banii publici ai armatei române. Suntem nenbuni cu toții? Noi nu avem voie care aducem 100 de milioane de euro? Acum au făcut un stadion care are 30.000 de locuri, dar joacă cu 2.000, că 2.000 sunt.

Pe mine nu mă interesează când mă înjură, când jignesc. Dar când fac deplasare la Cluj, 2-3 mii de suporteri. Eu vreau să fiu apropat de suporteri, dar ei trebuie să înțeleagă că pe banii mei eu comand”, a spus Gigi Becali, la DigiSport.

FCSB ocupă locul doi în clasamentul Ligii 1, cu 43 de puncte, la două lungimi în spatele liderului CFR Cluj (45 de puncte).