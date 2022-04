Patronul lui CFR Cluj a răbufnit și a sunat pe bancă la meciul cu FCSB: "Vă dau afară pe toți!"

Octavian Popescu a decis derby-ul cu golul din minutul 74, în urma unui șut deviat de Graovac, care l-a surprins pe Bălgrădean. CFR Cluj a ajuns la două înfrângeri consecutive în Liga 1, în timp ce FCSB depinde doar de rezultatele sale pentru îndeplinirea obiectivului - câștigarea campionatului.

Patronul lui CFR Cluj a răbufnit și a sunat pe bancă la meciul cu FCSB

Eșecul din Gruia i-a produs o criză de nervi patronului de la CFR Cluj, Neluțu Varga, care ar fi amenințat întreaga conducere a clubului după meci: "Dacă pierdem titlul, vă dau afară pe toți!", le-ar fi transmis finanțatorul lui Cristi Balaj, Marius Bilașco, Bogdan Mara, Răzvan Zamfir și Dan Petrescu, potrivit GSP.

Mai mult, Varga ar fi sunat pe bancă chiar în timpul meciului, transmițându-i lui Cristi Panin că este dezamăgit de jocul campioanei. De altfel, în minutul 65, la scorul de 0-0, team manager-ul lui CFR Cluj a fost surprins de camerele TV în timp ce vorbea la telefon, lângă el aflându-se Dan Petrescu.

Dacă patronul echipei a fost nemulțumit de întreaga prestație a echipei, Dan Petrescu nu le-a reproșat nimic jucătorilor, spunând că rezultatul a fost decis de Istvan Kovacs, care ar fi greșit la eliminarea lui Mateo Susic.

"N-am ce să reproșez băieților mei, s-au bătut, am primit autogol, am avut și ocazie mare în minutul 94. Niciodată n-o să primim noi în deplasare un roșu așa, poate să facă orice adversarul. Ăsta este fotbalul, mergem înainte. Mă gândeam că vor fi greșeli și chiar a fost o greșeală mare", spunea Dan Petrescu, după meci.

CFR Cluj a ajuns la două înfrângeri consecutive în campionat și a rămas cu 45 de puncte. În urma acestui succes, FCSB s-a apropiat la doar două puncte distanță de lider, cu cinci etape înainte de finalul sezonului, ținând cont că diferența dintre cele două era de 14 puncte după sezonul regulat!

În următoarea etapă, CFR Cluj se va deplasa pe terenul celor de la FC Voluntari, iar FCSB va juca tot în deplasare, cu Farul Constanța.

Programul lui CFR Cluj până la finalul sezonului

FC Voluntari - CFR Cluj

CFR Cluj - Farul Constanța

FC Argeș - CFR Cluj

CFR Cluj - Universitatea Craiova

FCSB - CFR Cluj

Programul lui FCSB până la finalul sezonului