În următoarea etapă, CFR Cluj se va deplasa pe terenul celor de la FC Voluntari, iar FCSB va juca tot în deplasare, cu Farul Constanța.

„Din punct de vedere al diferenței de puncte, sigur. CFR-ul are în continuare prima șansă, are o echipă care joacă de foarte mult timp împreună, are antrenorul care a creat cultura în jurul echipei, modul în care jucătorii se comportă, atât în afara terenului cât și pe teren. Celelalte echipe nu au aceste lucruri.

Faptul că au recuperat puncte cei de la FCSB și cei de la Craiova, e foarte important pentru ei și pentru interesul pe care campionatul României îl trezește în oameni. Încă un titlu în care CFR nu are adversar, ar fi fost trist, dar în continuare ei sunt favoriți.

Nu vor avea un dezavantaj atât de mare (n.r. - în ultima etapă), FCSB nu va juca pe Național Arena. Știu că e acea intenție de a juca în Ghencea, nu știu cât de posibil este”, a spus Alex Bourceanu, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Programul lui CFR Cluj până la finalul sezonului:

FC Voluntari - CFR Cluj

CFR Cluj - Farul Constanța

FC Argeș - CFR Cluj

CFR Cluj - Universitatea Craiova

FCSB - CFR Cluj

Programul lui FCSB până la finalul sezonului:

Farul Constanța - FCSB

FCSB - FC Argeș

Universitatea Craiova - FCSB

FC Voluntari - FCSB

FCSB - CFR Cluj