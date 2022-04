Golul marcat de Octavian Popescu, în urma devierii lui Graovac, le-a adus roș-albaștrilor prima victorie pe terenul lui CFR Cluj după mai bine de opt ani, dar și trei puncte importante în economia luptei la titlu. FCSB s-a apropiat la două puncte de campioana en-titre în campionat.

Ioan Andone îi dă șanse FCSB-ului în lupta la titlu



Ioan Andone (62 ani) a vorbit la „Ora exactă în sport” despre lupta la titlu, punctând că deși campioana en-titre, CFR Cluj, are prima șansă, jocul prestat de FCSB l-a convins și îi vede pe roș-albaștri capabili să câștige meciurile rămase. Fostul antrenor o vede pe echipa lui Toni Petrea capabilă să învingă și în meciul direct.

„Prima șansă o are tot CFR Cluj, dar la cum joacă FCSB și la ce entuziasm are, îi poate bate în meciul direct. Toate meciurile sunt grele în play-off, dar CFR are prima șansă. Da, pe FCSB o văd capabilă să câștige toate meciurile rămase în play-off ținând cont că la CFR, în deplasare, a jucat foarte bine, a controlat jocul”, a declarat Ioan Andone pentru PRO Arena.

CFR Cluj este lider în play-off, având 45 de puncte, urmată de FCSB, care are cu două mai puțin. Universitatea Craiova completează podiumul, cu 39 de puncte, iar oltenii se află într-o formă de zile mari, după ce au câștigat tururile din play-off cu primele două clasate, astfel că se anunță și ei un real pericol în lupta la titlu.

Pentru ardeleni urmează deplasarea cu FC Voluntari, de pe 24 aprilie, în timp ce FCSB se deplasează la Ovidiu pentru returul cu Farul.