Pușe față în față la mijlocul săptămânii în ultima etapă a Cupei României, apoi la finalul ei într-un derby de foc pentru oaspeți, Craiova și FCSB traversează cea mai tensionată săptămână a actualului sezon.

Urmează un război în două acte, decisiv pentru parcursul în Cupă și potențialul drum spre Europa League, dar și pentru stabilirea unor linii clare înaintea intrării în play-off. În cazul unui dublu succes al oltenilor, Rotaru ar avea un avantaj psihic considerabil în fața roș-albaștrilor, în timp ce o dublă victorie a campioanei en-titre ar putea răsturna polii de putere.

Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali

Contextul e mai complicat pentru bucureșteni, nevoiți să joace ambele meciuri în deplasare. Dar Gigi Becali a apelat la Adrian Mititelu, dușmanul de moarte al lui Rotaru proaspăt ieșit triumfător dintr-o luptă juridică importantă. Latifundiarul din Pipera a vrut să reducă gradul de oboseală al jucătorilor săi și să elimine din programul echipei două drumuri pe ruta Craiova - București.

Soluția? FCSB se va antrena în baza lui FC U Craiova: "Miercuri pleacă echipa și rămâne acolo, nu mai vine înapoi. Miercuri pleacă, joacă joi, stau acolo și se antrenează la Mititelu până duminică", a anunțat Gigi Becali, marți, pentru fanatik.ro.

În cazul în care Mititelu ar fi refuzat să-i pună la dispoziție lui Becali baza modernă de pregătire pe care o deține în Craiova, FCSB ar fi trebuit fie să se antreneze la Târgu Jiu, fie să se întoarcă la București după meciul de Cupă pentru a reveni la Craiova înaintea celui din campionat. Astfel, cu girul lui Mititelu, elevii lui Charalambous și Pintilii scapă de două drumuri și pot pregăti în liniște ambele partide contra rivalilor din Bănie.

FCSB se va antrena într-o bază de 12 milioane de euro

În "casa" lui Mititelu, roș-albaștrii vor găsi condiții de antrenament asemănătoare cu cele de care dispun în complexul din Berceni. Situată în vestul Craiovei, baza folosită în trecut de FC U Craiova a costat 12 milioane de euro, a fost inaugurată în 2021, se întinde pe opt hectare și cuprinde: 5 terenuri de fotbal de dimensiuni normale, cu gazon natural și un teren sintetic tot de dimensiuni normale, două pavilioane administrative, cu dimensiunea de 1000 mp (4 vestiare, magazii, birouri, sală fitness, etc.), 120 de locuri de parcare.

În 2021, Adrian Mititelu Jr. vorbea la superlativ despre investiția tatălui său: "Am fost și am vizitat alte baze din Europa, am fost și la Bayern Munchen. Vă spun, sincer, este peste ce am văzut la Munchen! Va fi cea mai tare bază de pregătire din Europa de Est", spunea fiul lui Adrian Mititelu.