Universitatea Craiova a remizat pe terenului lui Dinamo, scor 1-1, într-un meci din runda a 26-a din Superliga.

„Câinii” au deschis scorul prin Soro (51'), iar oltenii au egalat prin Assad Al Hamlawi (65').

Oficialul oltenilor după gesturile lui Ștefan Baiaram

Mario Felgueiras a vorbit despre incidentul de pe Arena Națională, care l-a avut în prim-plan pe Ștefan Baiaram.

Jucătorul Universitiății Craiova ar fi fost înjurat și discriminat de către un grup de suporteri ai lui Dinamo, iar fotbalistul, la rândul lui, le-a vorbit urât și i-a scuipat. VEZI AICI ce a spus Baiaram despre fanii lui Dinamo.

Oficialul oltenilor condamnă ce a făcut Ștefan Baiaram și a dezvăluit că oamenii din interiorul clubului vor avea o discuție cu jucătorul.

„Dacă a făcut-o, nu e corect, bineînțeles. Baiaram sau oricine ar fi. Nici la copilul meu nu accept astfel de gesturi. E ceva despre care trebuie să vorbim cu jucătorul.

Dacă e un comportament care nu ne face mândri, atunci trebuie să analizăm și să rezolvăm. Noi trebuie să îi educăm pe toți jucătorii. Ei vor mai fi înjurați. Asta e clar.

E un copil de 23 de ani care a suferit mult anul acesta. E un băiat pe care trebuie să-l ajutăm. Trebuie să-l respectăm. El e un jucător important nu doar la Craiova, ci și la naționala României”, a spus Felgueiras, conform fanatik.ro.

Incident și cu Istvan Kovacs în prim-plan

Un alt incident s-a petrecut la finalul meciului în aceeași zonă. În drumul spre vestiare, din tribună s-a aruncat un obiect către centralul Istvan Kovacs.

Kovacs s-a oprit, a luat obiectul cu el și a plecat la vestiare.