"As ajuta Steaua cu tot sufletul! Au vorbit unii care habar nu au ce inseamna asta!" Mircea Lucescu a vorbit pentru prima data despre vizita in vestiarul FCSB-ului

Mircea Lucescu spune ca mers in vestiarul FCSB-ului pentru a incerca sa-i capaciteze pe jucatori si ca ar face acelasi lucru la orice echipa din Romania daca i s-ar cere ajutorul.

Mircea Lucescu a fost prezent la meciul Dinamo 3-0 Hermannstadt si a vorbit la finalul partidei din Stefan cel Mare.

Mircea Lucescu: "Daca as putea sa ajut steaua, as face-o cu sufletul! La fel as face pentru Dinamo"

"Nu vreau sa discut despre vizita mea la FCSB. Au comentat niste oameni care habar nu au de fotbal si de ce inseamna sa ajungi la un nivel la care nu te intereseaza decat performanta. O faci cand ti se cere, cand te roaga cineva sa spui cateva cuvinte. Eu stiu ce a insemna pentru noi la Mondial cand un antrenor cu mare experienta a venit inaintea meciului cu Brazilia si ne-a spus cateva cuvinte. Fiecare jucator cunoaste istoria unui antrenor de succes si il stimuleaza. O fac fara niciun fel de interes! Daca as putea sa ajut Steaua sa iasa din aceasta situatie, as face-o cu tot sufletul. La fel as face si pentru Dinamo, si pentru alta echipa care ar reprezenta Romania in cupele europene", a spus Mircea Lucescu dupa Dinamo 3-0 Hermannstadt.

Mircea Lucescu: "Se pare ca am venit cu noroc pentru Dinamo astazi! Piscitelli a fost no.1"

"Se pare ca am venit cu noroc pentru Dinamo. E pentru prima data dupa 30 de ani cand vin la oficiala aici! Nu-mi aduc aminte sa mai fi fost. Mi-am dat seama ca nu cunosc nici macar intrarea.

Ma bucur pentru Dinamo si pentru rezultat, pentru ca era intr-un moment foarte greu. Aveau nevoie de victorie. Au avut si sansa, portarul a fost excelent, a fost numarul 1, a dat incredere echipei.



Si Dinamo, si Steaua sunt intr-un moment greu.

E foarte greu sa se stimuleze ca sa iasa din astfel de situatii. Au nevoie de suporteri. Si la Steaua, si la Dinamo au disparut suporterii. E greu, poate ca pe Dinamo o ajuta aceste 3 puncte.



E pacat si de acest stadion, nu inteleg de ce nu au renuntat unii la niste orgolii. E foarte greu de jucat in aceste conditii, pe acest stadion", a adaugat marele antrenor roman.