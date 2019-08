Nistor, mesaj ironic pentru Becali dupa ce FCSB a ajuns ultima: "Nu e bine sa razi de raul altuia, s-au bucurat altii de raul nostru si uite unde au ajuns!"

Dan Nistor a fost unul dintre cei mai buni jucatori de la Dinamo la primul meci ca titular in acest sezon.

Capitanul celor de la Dinamo, Dan Nistor, a marcat si a dat 2 pase de gol in victoria cu 3-0 in fata celor de la Hermannstadt care a ajutat-o pe Dinamo sa scape de ultimul loc in clasament. Nistor nu a vrut sa vorbeasca despre faptul ca FCSB i-a luat locul din fundul clasamentului, dar l-a ironizat pe Becali.

"Ma bucur ca am putut sa-mi ajut echipa, importante erau cele 3 puncte. Incepem sa crestem si cred ca o sa crestem frumos. Nu ma intereseaza celelalte echipe. Ieri am avut o discutie cu Mister si ne-a spus ca o sa castigam, era foarte increzator.



Au fost niste zile grele, tin sa-i multumesc familiei care mi-a fost alaturi si putinilor prieteni care mi-au trimis mesaje de sustinere in aceasta perioada grea. Speram ca de acum sa fie Dinamo adevarat. E foarte important ca nu am luat gol. Nu trebuie sa ne imbatam cu apa rece (ca am urcat pe locul 9).



"Nu e frumos sa razi de raul altuia"

(Dusan Uhrin) E un tip foarte exigent, cere foarte mult la antrenamente si meciuri. Fabbrini e un jucator care ne va ajuta foarte mult. Mai sunt jucatori care revin dupa accidentari si incet-incet o sa fim mai puternici.



Nu e frumos sa razi de raul altuia, mai stiu persoane care s-au bucurat de raul nostru si uite unde a ajuns" a spus Dan Nistor la Digi Sport.