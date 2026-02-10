Tottenham primește azi vizita lui Newcastle pe propriul teren, formație care nici ea nu o duce prea bine. “Ciocănarii” sunt pe 12, cu 33 de puncte, cu 4 puncte mai multe decât Tottenham.

Echipe probabile:

• Tottenham(4-3-3): Vicario; Gray, Drăgusin, Van de Ven, Udogie; Gallagher, Palhinha, Sarr; Odobert, Solanke, Simons

• Newcastle(4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Willock; Elanga, Woltemade, Barnes

Radu Drăgușin este anunțat titular în centru apărării lui Tottenham, alături de van de Ven.

Spurs vine după înfrângerea cu Manchester United, scor 0-2, prelungindu-si seria fără succes la 7 meciuri fara victorie in Premier League.

Newcastle vine după un eșec cu 2-3 pe propriul teren în fața celor de la Brentford.

În ultimele 10 meciuri directe dintre cele două, conduce Newcastle cu scorul de 6-2!

Eddie Howe, antrenorul lui Newcastle, îl conduce cu 8-1 la meciurile directe pe Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham.

Casele de pariuri o dau favorită pe echipa oaspete, Newcastle cu o cotă de 2.10

Tottenham este cotată cu 3.45 la victorie.

Anthony Taylor va conduce partida, arbitru care acordă în medie 3,77 cartonașe galbene, și 0,18 roșii.

Sugestia Sport.ro: