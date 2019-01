Cei doi jucatori salvati de FURIA lui Becali! Lotul deplasat de Teja in Spania. Ce amicale joaca FCSB

FCSB a plecat azi in cantonamentul din Spania.

Vicecampioana Romaniei a plecat azi in cantonamentul din Marbella, acolo unde echipa lui Mihai Teja va petrece urmatoarele doua saptamani. In Spania, FCSB va intalni FC Luzern, Shanghai Shenshua si Dinamo Kiev in primele trei amicale din aceasta iarna.

Din lotul deplasat de Teja fac parte 6 jucatori de la echipa a doua, dar si Antonio Jakplis si Hristo Zlatinski, jucatori trecuti pe linie moarta in turul de campionat.

Cu FCSB a plecat si Raul Rusescu, jucator aflat aproape de o depsartire de FCSB in aceasta iarna,

Razvan Ducan (portar), Daniel Toma (mijlocas), Ovidiu Perianu (mijlocas), Adrian Nita (mijlocas), Tudor Moldovan (mijlocas) si Cristian Dumitru (atacant) sunt juniorii deplasati de FCSB in Spania.

Lot complet FCSB