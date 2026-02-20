Moldovenii au început prost partida. Jovo Lukic a marcat în minutele 4 și 15, iar replica gazdelor a venit prin Ongenda, în minutul 19.

Speranțele Botoșaniului s-au stins însă în repriza secundă, când Drammeh a stabilit scorul final, în minutul 55. Pe banca ardelenilor nu s-a aflat antrenorul Cristiano Bergodi, suspendat pentru acest meci.

Leo Grozavu, reacție dură după eșecul cu U Cluj: „Au fost multe cadouri. Dacă plângem, nu are niciun sens”

La final, Leo Grozavu nu și-a ascuns dezamăgirea și a vorbit despre greșelile decisive ale echipei sale.

„Au fost multe cadouri. Cele trei goluri s-au născut din niște greșeli ale noastre. Asta e fotbalul, atât am putut astăzi. Acțiuni foarte simple, cu atacantul central liber în careu… Ce să facem? Asta este!

Nu prea îmi place să comentez ce spun alții. Ce să simt? Nu suntem în cea mai bună perioadă, asta e clar, dar am pierdut niște pași mai demult.

Acum trebuie să ridicăm capul sus. Mai sunt două etape. Dacă facem comparație cu anul trecut, am făcut un campionat bun. Nu e ușor să aduni 42 de puncte. Adevărat, nu trebuie să ne culcăm pe o ureche. Două meciuri mai sunt din sezonul regulat, după aia vine un play-out foarte greu.

Ce pot să spun? Pe undeva știu ce s-a întâmplat în alți ani, ce s-a întâmplat cu alte echipe – când vine sezonul rece, apar probleme… Dar e clar că trebuie să le rezolvăm toți, cei care suntem aici.

Ridicăm capul sus și luptăm în continuare. Matematic mai avem șanse, dar acum trebuie să arătăm că suntem un grup cu caracter și să mergem înainte. Dacă plângem acum, n-are niciun sens.

Toată lumea are nevoie de puncte. Noi, la cum stau lucrurile acum, am făcut un campionat foarte bun față de anii trecuți. Am strâns multe puncte în tur, puține în retur, mult sub ce ne așteptam în retur.

Trebuie să ne reechilibrăm rapid și să demonstrăm că suntem maturi cu toții. Ce s-a dus, s-a dus. Trecutul nu-l mai întoarcem, dar viitorul îl putem schimba. De ce nu?”, a spus tehnicianul la finalul meciului.

FC Botoșani mai are de jucat cu FC Hermannstadt și Petrolul până la finalul sezonului regulat. Chiar și cu două victorii, moldovenii riscă să rateze play-off-ul. DETALII AICI.