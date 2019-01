POGBA i-a interzis transferul la FCSB! :) Cum rateaza Becali afacerea iernii de un milion de euro

Era unul dintre primele nume pe lista de achizitii a lui Becali, dar sansele sa ajunga la FCSB sunt minime.

Tandia va continua la Sepsi cel putin pana in vara. Atacantul din Mali si-a prelungit contractul la Sf. Gheorghe pana in 2020. Tandia vrea sa-i puna probleme lui Becali in play-off.

"FCSB e un club foarte bun, dar au jucatori multi acolo, jucatori luni, e concurenta mare, dar eu prefer sa raman la Sepsi si sa arat aici ce pot sa fac. E adevarat ca FCSB e un club bun, care a castigat Cupa Campionilor, dar acum gandul meu e doar la Sepsi. Cred ca avem sanse la play-off, muncim, avem jucatori buni. Suntem pe 4, sa vedem ce se intampla pana la finalul sezonului", a spus fotbalistul.

Inclusiv prietenul sau Paul Pogba i-a transmis sa continue cu Sepsi pana la finalul campionatului:

"Am vorbit cu Paul Pogba, ne-am vazut intr-un weekend si am discutat. Mi-a spus sa ma antrenez, sa arat de ce sunt capabil, dar n-am vorbit foarte mult despre fotbal. Mai mult am glumit, ca intre prieteni. Mi-a zi sa termin sezonul pentru ca n-am jucat niciodata un sezon intreg, am avut ghinion si multe accidentari, ar fi bine sa termin un sezon".