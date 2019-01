Aroganta lui Nistor dupa oferta primita de la Becali! "Nu-l stiti? Se baga el, face el!" De ce crede ca FCSB n-are NICIO sansa la titlu

Becali n-a renuntat la Nistor, dar dinamovistul n-are de gand sa plece la marea rivala.

Capitanul 'cainilor' ii transmite un mesaj clar lui Becali: nu ii accepta oferta, indiferent cate zerouri pune pentru a-l convinge. Nistor e ironic in privinta sanselor FCSB la campionat.



"CFR e favorita la titlu, va castiga cu siguranta la multe puncte distanta. Nu le-a plecat nimeni, au experienta. Am auzit ca au luat acum si un portar. Domnul Becali se baga, face, drege. Ce, credeti ce spune el? Sunt banii lui in joc", a spus Nistor.