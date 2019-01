ULTIMA ORA! Gnohere, liber sa plece! Mesajul lui Teja dupa oferta primita de FCSB: "Daca asta isi doreste domnul Becali..."

Mihai Teja stie care este secretul pentru a avea succes la FCSB.

10 milioane vrea Becali pe Gnohere si Benzar. Pentru Gnohere, Reghecampf ofera 5 milioane de euro. "Nu poti sa tii un jucator 30 de ani la un club! Daca exista o oferta foarte buna si domnul Becali isi doreste sa plece cu siguranta va face asta" a spus Mihai Teja intr-un interviu exclusiv pentru Pro TV.

Cum a ajuns la FCSB: "Am avut niste contacte, am avut niste discutii cu domnul Becali dupa care mi-am dat acordul. Am vorbit cu cei de la Gaz Metan pentru ca eram sub contract si mi-am dat acordul. Pentru mine este o provocare, este un pas inainte in cariera mea si sper sa pot face performanta sa ajung mult mai sus"

Cum se descrie: "Un antrenor care se bazeaza foarte mult pe disciplina si pe tactica. Sunt niste reguli care sunt generale si cred ca orice antrenor doreste asta de la jucatorii sai. Fara reguli nu exista respect si fara respect nu poti sa faci performanta. Trebuie sa ne respectam intre noi asa cum exista si reguli de circulatie nu poti sa conduci masina daca esti beat.

Cel mai important lucru e partea psihologica, este primordial pe care o faci in munca cu jucatorii. Imi place sa citesc foarte mult despre aceasta tot ce inseamna psihologia sportiva, imi place foarte mult sa citesc despre tot ce inseamna metodologia antrenamentului si multe alte componente."

Antrenorii care ii plac: "Incerc sa preiau de la mai multi antrenori, nu neaparat de la cineva anume. Guardiola, Klopp, Pochettino, Allegri. Simeone, sunt mai multi antrenori care imi plac, care au facut perfotmanta. Mi-as dori sa il vad (la antrenament) pe Guradiola, pe Sarri."

Daca nu castiga titlul: "Nu cred ca ar fi un esec pentru ca nimic din ceea ce faci in viata nu este un esec este o experienta. La Steaua tot timpul trebuie sa castigi ori campionatul, ori cupa, ori sa participi in cupele europene"

Cei mai buni jucatori din Romania: "Este Ianis Hagi si este si Tucudean"

Marele sau obiectiv: "Cred ca mi-as dori sa antrenez in Anglia. Este visul meu cel mai important"